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Educación Financiera, 6/22/26

Educación Financiera, 6/22/26

¿El dinero te controla a ti o tú controlas tu dinero? Te enseñaremos cómo encontrar y ahorrar más dinero en tu bolsillo, hacer que tu dinero trabaje para ti, construir riqueza de manera estratégica y proteger y preservar tu patrimonio.

En esta presentación, aprenderá cómo:• Tomar control de su dinero• Romper el ciclo de la deuda• Rescatar su futuro financiero• Dar los primeros pasos para construir estabilidad financiera

Collins Garden Branch Library
Free
06:00 PM - 07:00 PM on Mon, 22 Jun 2026

Event Supported By

Marisol Arango
Collins Garden Branch Library
200 N. Park
San Antonio, Texas 78204
(210) 207-9120
rosa.villa@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Collins-Garden-Library