Educación Financiera, 6/22/26

¿El dinero te controla a ti o tú controlas tu dinero? Te enseñaremos cómo encontrar y ahorrar más dinero en tu bolsillo, hacer que tu dinero trabaje para ti, construir riqueza de manera estratégica y proteger y preservar tu patrimonio.

En esta presentación, aprenderá cómo:• Tomar control de su dinero• Romper el ciclo de la deuda• Rescatar su futuro financiero• Dar los primeros pasos para construir estabilidad financiera