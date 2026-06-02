Educación Financiera
Educación Financiera
¿El dinero te controla a ti o tú controlas tu dinero? Te enseñaremos cómo encontrar y ahorrar más dinero en tu bolsillo, hacer que tu dinero trabaje para ti, construir riqueza de manera estratégica y proteger y preservar tu patrimonio.
En esta presentación, aprenderá cómo:• Tomar control de su dinero• Romper el ciclo de la deuda• Rescatar su futuro financiero• Dar los primeros pasos para construir estabilidad financiera.
Collins Garden Branch Library
Free
06:00 PM - 07:00 PM on Mon, 8 Jun 2026
Event Supported By
Marisol Arango
Collins Garden Branch Library
200 N. ParkSan Antonio, Texas 78204
(210) 207-9120
rosa.villa@sanantonio.gov