Craft Fair - St. Mark Women's Guild
Craft Fair - St. Mark Women's Guild
Craft Fair - St. Mark Women's Guild
1602 Thousand Oaks Dr., Community Ctr. (Gym), SA TX 78232
Sat. Sept. 5 9a-5p | Sun. Sept. 6 9a-3p
Handmade & Retail Items, Holiday items, cookware, Wooden items, Religious, Cosmetics, Jewelry, Halloween and Fall items, and more
St. Mark the Evangelist Catholic Church
09:00 AM - 03:00 PM, every day through Sep 06, 2026.
Event Supported By
St. Mark's Women's Guild
2194900051
tessgoodwin70@gmail.com
St. Mark the Evangelist Catholic Church
1602 Thousand Oaks Dr.San Antonio, Texas 78232