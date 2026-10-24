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2026 Bexar County Master Gardeners Poinsettia Sale

2026 Bexar County Master Gardeners Poinsettia Sale

Annual Poinsettia Sale to benefit scholarships for horticulture students & Bexar County Master Gardeners educational outreach programs.

Order online from the link on the bexarmg.org website & pick up at Greenies Urban Farm on December 2nd or 3rd.

Bexar County Greenies Urban Farm
$7+
12:00 AM - 11:59 PM, every day through Nov 24, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Bexar County Master Gardeners Poinsettia Committee
https://submit.jotform.com/262415825484159
Bexar County Greenies Urban Farm
1615 Sherman St.
San Antonio, Texas 78202