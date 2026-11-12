Holiday in Downtown
November 2026
November 21
How the Grinch Stole Christmas – Magik Theatre (Nov. 21–Dec. 24)
November 27
45th Annual Ford Holiday River Parade and Lighting Ceremony
Sippin' Santa – Hugman's Oasis (Nov. 27–Dec. 31)
Vienna Light Orchestra Christmas Tour
H-E-B Christmas Tree & Rotary Ice Rink at Travis Park
November 28
Holidays at Hemisfair (Nov. 28–Jan. 3)
November 29
Travis Park Christmas Tree Farm (Nov. 28-Dec.23)
December 2026
December 3
A Taste of Holidays on Houston Street
It's a Wonderful Life: Live Radio Play-San Pedro Playhouse (Dec. 3-19)
December 4
Holidays on Houston Street Market Experience – La Villita (Dec. 4–6; returns Dec. 18–20)
The Polar Express – Children's Ballet of San Antonio, Empire Theatre (Dec. 4–5)
The Nutcracker – Ballet San Antonio, Tobin Center (Dec. 4–13)
December 5
Holidays on Jones – SAMA Holiday Market
December 10
An Evening with Chevy Chase – Screening of National Lampoon's Christmas Vacation, Majestic Theatre
December 11
A Christmas Story – Majestic Theatre (Dec. 11–13)
Holiday Night City-TPR (Dec.11)
December 12
December 14
Members-Only Holly Jolly Holiday – The DoSeum
December 15
December 17
NCAA volleyball Championship - Alamodome (Dec.17 - 20)
December 18
Holidays on Houston Street Market Experience – La Villita (Dec. 18–20)
December 19
December 20
It's a Wonderful Life: Live Radio Play-TPR
TubaMeisters Christmas Concert
December 22
Holiday Lights: Cocoa Sip and Cruise
December 27
Rico's River Rally - The Arneson River Theater
December 28
Holiday Art Market – Tobin Center
December 31
Chanukah on the River-Arenson River Theater
Celebrate SA: San Antonio's Official New Year's Eve Celebration