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El Banco de la Reserva Federal de Dallas publicó su previsión de empleo en Texas que proyecta un aumento total del 1.1% en el empleo, que equivale a alrededor de 163,000 puestos de trabajo. En diciembre, se espera que el empleo alcance los 14.5 millones de oportunidades laborales.

El empleo en Texas también creció en octubre, con la creación de 41,400 puestos de trabajo. La Reserva Federal de Dallas indicó que la cifra de septiembre fue revisada al alza, pero mostró una contracción del 1.4%.

Luis Torres es economista sénior de negocios del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Torres afirma que el crecimiento del empleo se aceleró en octubre de 2026 y contribuyó a impulsar el crecimiento anual, pero no lo suficiente como para alcanzar el promedio estatal. Señaló que la disminución de la fuerza laboral inmigrante en el estado frenó la oferta de mano de obra, pero que diversos sectores aún experimentaron un avance.

"El crecimiento del empleo en Texas se aceleró en octubre, alcanzando un crecimiento anual del 1.1%. Esta cifra aún se encuentra por debajo del promedio histórico del estado, que es del 2%. Las limitaciones en la oferta de mano de obra, derivadas de la drástica disminución de la inmigración, han frenado el crecimiento del empleo este año. El aumento del empleo fue generalizado en todos los sectores, con un repunte en los servicios y la construcción, mientras que la manufactura se mantuvo como un pilar fundamental. La actividad relacionada con la inteligencia artificial y el sector del petróleo y el gas continúa impulsando el crecimiento", explicó Torres.

Según el informe, los servicios profesionales y empresariales, la construcción, el comercio, el transporte y la manufactura lideraron el aumento de empleos en octubre. Las mayores caídas se registraron en la categoría de otros servicios, seguida por el sector público.

¿Cuál es el pronóstico de empleo para Texas?

La previsión de empleo de la Reserva Federal de Dallas para Texas es una proyección de crecimiento para el año calendario. Se estima como la variación interanual del empleo asalariado de diciembre a diciembre. La previsión resulta del promedio de cuatro modelos que consideran el PIB de EE. UU., el Índice Adelantado de EE. UU., el Índice Adelantado de Texas, los precios del petróleo WTI, los efectos fijos de la COVID-19 y las hospitalizaciones por COVID-19.

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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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