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A algunas familias inmigrantes que anteriormente asistían a audiencias en tribunales de inmigración en San Antonio, ahora se les ordena comparecer en un centro de detención familiar en Dilley, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad.

Este traslado implica que las familias que no se encuentran actualmente bajo custodia de inmigración deberán viajar a un centro de detención para sus comparecencias ante el tribunal, o se arriesgarán a recibir órdenes de deportación si no se presentan.

Kory Cook / TPR La pastora Dianne García de Roca de Refugio se encuentra con miembros de varias congregaciones y lidera una vigilia de oración en abril de 2026 afuera de las oficinas de registro de Inmigración y Control de Aduanas de San Antonio, ubicadas en el 3523 Crosspoint, en el lado norte de San Antonio.

La pastora Dianne Garcia, de la iglesia Roca de Refugio de San Antonio, dice haber ayudado a decenas de inmigrantes cuyas audiencias se han trasladado de San Antonio y otras ciudades de Texas al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas.

Garcia cree que el traslado es un intento de eludir un fallo de un tribunal federal que restringe la aplicación de las leyes de inmigración en los juzgados.

En junio, el juez de distrito de los Estados Unidos, P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, anuló las políticas de la administración Trump que habían ampliado la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para realizar arrestos civiles por motivos de inmigración en los juzgados.

El fallo determinó que el ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia no habían explicado adecuadamente por qué eliminaron las restricciones vigentes sobre los arrestos en los juzgados. El juez consideró que los cambios de política eran arbitrarios y caprichosos según la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La decisión restableció las restricciones anteriores que, en general, limitaban las detenciones en los juzgados definiéndolas como circunstancias excepcionales, como amenazas a la seguridad nacional, peligro inminente y ciertas emergencias de seguridad pública.

En junio de este año, un juez dictaminó que el ICE ya no podía estar presente en los juzgados porque resultaba intimidatorio e injusto para las personas.

"Estaba distorsionando el proceso judicial, así que esta es básicamente una forma de lidiar con ello", señaló Garcia.

Kory Cook / TPR Pastora Dianne Garcia

Este cambio se produce en un momento en que las familias inmigrantes enfrentan un proceso legal cada vez más complicado. Garcia sostiene que muchos de los que reciben nuevas notificaciones de audiencia no cuentan con abogados ni con los recursos económicos para desplazarse hasta Dilley.

"Parece que están eligiendo a personas que no tienen representación legal, y por lo tanto, suelen ser personas con pocos recursos. No tienen los medios para desplazarse hasta allí, lo que supone un gran obstáculo para que puedan asistir a su audiencia judicial", explicó.

Un reportaje del diario español El País, publicado el 19 de noviembre, detalló la experiencia de una madre venezolana de San Antonio cuya audiencia de inmigración fue trasladada de un juzgado local a Dilley. Su audiencia, originalmente programada para 2028, se adelantó a noviembre de 2026, lo que le dio sólo seis días para decidir si comparecería.

La mujer, identificada únicamente como LP por temor a represalias, finalmente asistió a la audiencia. Posteriormente, los agentes de inmigración le colocaron un dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

El informe describió citaciones similares recibidas por aproximadamente 20 familias, citando testimonios de abogados, defensores e inmigrantes. También informó que algunas familias inicialmente temieron que las notificaciones fueran fraudulentas.

Texas Public Radio confirmó de forma independiente la reubicación de las audiencias con la recepción del centro de detención de Dilley. Los funcionarios del centro indicaron que las audiencias del tribunal de inmigración se llevan a cabo dentro del centro de detención de lunes a viernes.

Esta situación también ha afectado la capacidad de Garcia para apoyar a los miembros de su congregación. Agrega que aproximadamente 40 personas de su iglesia han sido detenidas en los últimos dos años.

Garcia detalla que recientemente le prohibieron la entrada a Dilley para brindar servicios pastorales a las familias detenidas. Expone que las autoridades nunca le dieron una razón para la restricción, pero cree que su activismo y sus críticas públicas al ICE pudieron haber influido.

"Nunca dan una explicación, pero supongo que crucé la línea, una línea invisible, al ser demasiado activista y manifestarme en contra del ICE. En realidad no me refería a la detención de familias, pero ahora me han prohibido visitar a las familias en ese centro de detención, incluidas personas de mi propia congregación", expresó Garcia.

Esta restricción ha generado preocupación en la pastora por las familias que se encuentran aisladas dentro del centro y tienen acceso limitado a apoyo externo.

A pesar de esas preocupaciones, ella confía en que un cambio en el liderazgo estatal aportará un enfoque diferente a la detención de inmigrantes.

"El Gobernador electo ha mostrado un interés real en cerrar Dilley y en hacer que el sistema sea más humano para las familias, así que esperamos que finalmente podamos lograr el cierre de este sistema de detención de familias y niños", adelantó Garcia.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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