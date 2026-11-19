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El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha identificado al hombre que murió a tiros a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el condado de Webb a principios de este mes como Ernesto Quintana, de 44 años y residente de Laredo.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada del 2 de noviembre cerca de La Bota Ranch y Serenity Lane. Las autoridades indicaron que agentes de la Patrulla Fronteriza se acercaron al vehículo de Quintana como parte de una investigación en curso sobre tráfico de personas.

Según el Departamento de Seguridad Pública (DPS son sus siglas en inglés), cuando los agentes se acercaron al vehículo Dodge, Quintana aceleró y huyó, atropellando e hiriendo a un oficial. Un segundo agente disparó entonces contra Quintana, causándole la muerte.

Tras detenerse el vehículo, una persona descrita por el Departamento de Seguridad Pública (DPS son sus siglas en inglés) como inmigrante indocumentado huyó a pie, pero fue detenida posteriormente. Otras cuatro personas, también descritas como inmigrantes indocumentados, fueron detenidas; dos de ellas fueron encontradas escondidas entre la maleza cercana y dos permanecieron en el lugar, según el DPS.

Los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS son sus siglas en inglés) acudieron al lugar de los hechos alrededor de las 3 de la madrugada tras tener conocimiento del tiroteo, pero la agencia afirmó que ningún agente estatal estuvo involucrado.

Los Texas Rangers están al frente de la investigación a petición de las autoridades federales. El Departamento de Seguridad Pública (DPS son sus siglas en inglés) indicó que la investigación sigue en curso y que no se dispone de información adicional.

Según una esquela publicada por la Funeraria Sanchez, Quintana nació en Laredo y vivió allí toda su vida. Fue padre y abuelo, y le sobreviven seis hijos y varios nietos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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