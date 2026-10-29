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La 47ª Cena Anual de Acción de Gracias de Raul Jimenez busca voluntarios para atender a 34.000 comensales.

Texas Public Radio | By TPR Staff
Published October 29, 2026 at 3:55 PM CDT
Guests at the Raul Jimenez Thanksgiving Dinner
Courtesy photo
Raul Jimenez Thanksgiving Dinner

Lee esta historia en inglés.

Organizadores del evento anual Cena de Acción de Gracias de Raul Jimenez prevé servir más de 34,000 cenas de pavo a los residentes de la zona de San Antonio este año, incluyendo miles que se entregarán a domicilio.

Este evento celebra su 47.ª edición.

Desde 1979, esta reunión anual ha dado la bienvenida a ancianos, personas sin hogar y familias con dificultades económicas a su "mesa comunitaria", donde pueden disfrutar de una comida caliente y celebrar las fiestas.

Más de 4,000 voluntarios hacen posible el éxito del evento cada año y desempeñan diversas funciones, entre ellas la ayuda en la preparación y el servicio de alimentos, la decoración y la atención a los asistentes.

El registro de voluntarios ya está abierto.

La cena de Acción de Gracias de Raul Jimenez se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Henry B. Gonzalez en el centro de San Antonio el Día de Acción de Gracias, jueves 26 de noviembre.

Las puertas se abrirán a las 9 de la mañana y el evento concluirá a las 3:30 de la tarde. Los asistentes podrán disfrutar de un servicio para múltiples religiones, comida, entretenimiento y baile.

Los residentes interesados en recibir la comida a domicilio pueden llamar al 2-1-1. También habrá transporte gratuito de ida y vuelta al lugar de la cena a través de VIA Metropolitan Transit.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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