La 47ª Cena Anual de Acción de Gracias de Raul Jimenez busca voluntarios para atender a 34.000 comensales.

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Organizadores del evento anual Cena de Acción de Gracias de Raul Jimenez prevé servir más de 34,000 cenas de pavo a los residentes de la zona de San Antonio este año, incluyendo miles que se entregarán a domicilio.

Este evento celebra su 47.ª edición.

Desde 1979, esta reunión anual ha dado la bienvenida a ancianos, personas sin hogar y familias con dificultades económicas a su "mesa comunitaria", donde pueden disfrutar de una comida caliente y celebrar las fiestas.

Más de 4,000 voluntarios hacen posible el éxito del evento cada año y desempeñan diversas funciones, entre ellas la ayuda en la preparación y el servicio de alimentos, la decoración y la atención a los asistentes.

El registro de voluntarios ya está abierto.

La cena de Acción de Gracias de Raul Jimenez se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Henry B. Gonzalez en el centro de San Antonio el Día de Acción de Gracias, jueves 26 de noviembre.

Las puertas se abrirán a las 9 de la mañana y el evento concluirá a las 3:30 de la tarde. Los asistentes podrán disfrutar de un servicio para múltiples religiones, comida, entretenimiento y baile.

Los residentes interesados en recibir la comida a domicilio pueden llamar al 2-1-1. También habrá transporte gratuito de ida y vuelta al lugar de la cena a través de VIA Metropolitan Transit.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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