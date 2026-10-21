VIA lanza un servicio piloto de autobuses nocturnos para los trabajadores del centro de la ciudad

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Ahora es posible volver a casa en autobús desde el centro de la ciudad después de medianoche.

VIA Metropolitan Transit ofrece viajes a demanda entre el centro de la ciudad y las colonias ubicadas dentro del Loop 410 durante la noche, como parte de un programa piloto de seis meses llamado VIA Link After Midnight.

El programa está diseñado para ayudar a los trabajadores del centro de la ciudad a regresar a casa después de turnos nocturnos, pero cualquier persona puede utilizar el servicio.

Jon Gary Herrera, presidente y director ejecutivo de VIA, dijo que San Antonio no deja de funcionar después de la medianoche, por lo que el transporte público tampoco debería hacerlo.

"San Antonio no se paraliza a medianoche, y tampoco deberían hacerlo las formas en que la gente se desplaza", declaró Herrera. "Enfermeras, personal de hoteles, empleados de restaurantes y bares: quienes mantienen esta ciudad en funcionamiento las 24 horas merecen un viaje seguro y asequible a casa al finalizar su jornada laboral. Este programa piloto les ofrece esa opción y nos ayudará a mejorar el servicio a los usuarios nocturnos en el futuro".

El servicio VIA Link After Midnight opera de medianoche a las 4 a.m., de lunes a jueves. Los usuarios pueden viajar entre el centro y cualquier parada de autobús dentro del Loop 410 por $1.30, el mismo precio que el billete de autobús regular. Hay tarifas con descuento disponibles para quienes cumplan los requisitos.

Los pasajeros pueden reservar un viaje a través de la aplicación VIA Link o llamando al 210-655-LINK (5465).

VIA afirma que el tiempo de espera para los pasajeros será inferior a 20 minutos. Si no hay un vehículo de VIA Link disponible al momento de la solicitud, VIA proporcionará un crédito de $15 para un viaje compartido en Uber o Lyft.

Este programa piloto está financiado en parte por una subvención del Fondo de Innovación de Uber Transit. VIA recalcó que seguirá perfeccionando el funcionamiento del servicio nocturno a medida que se desarrolle.

Para obtener información sobre VIA Link After Midnight y otros servicios nocturnos de VIA, visite VIAinfo.net/late-night ¿Tiene una pregunta? Llame a VIA al 210-362-2020.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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