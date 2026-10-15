University Health ofrecerá vacunas antigripales gratuitas en modalidad de autoservicio.

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El próximo mes los residentes de San Antonio podrán vacunarse contra la gripe gratis sin bajarse de su auto. University Health y el condado de Bexar se han asociado para organizar una clínica de vacunación en modalidad de autoservicio de 8 a.m. a 12 p.m., el 14 de noviembre en el Estadio Gustafson .

El evento estaba previsto inicialmente para principios de este mes, pero se pospuso debido al mal tiempo.

Los adultos y los niños de 6 meses de edad en adelante pueden recibir una vacuna contra la gripe gratuita, pero se requiere un registro previo. Los residentes pueden regístrese en línea a través de University Health. Se deberá completar un registro por separado para cada persona que reciba la vacuna. Las vacunas contra la COVID-19 no estarán disponibles en el evento.

¿Por qué vacunarse contra la gripe?

No se dejen engañar por las temperaturas cálidas: la temporada de gripe ya está aquí, y la vacunación es una de las mejores maneras de prevenir la infección.

De acuerdo a University Health la gripe es una enfermedad respiratoria que puede afectar a cualquier persona, pero unas corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

Entre las personas con mayor riesgo se incluyen los adultos de 65 años o más, los niños de 2 años o menos, las mujeres embarazadas y las personas con asma, diabetes, sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades crónicas del corazón, los pulmones, los riñones o el hígado.

Se recomienda la vacunación anual contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses. Vacunarse puede proteger a las personas y reducir el riesgo de contagio, incluyendo a quienes son más vulnerables a desarrollar un cuadro grave.

La clínica con servicio desde el automóvil ofrece a los residentes una forma conveniente de vacunarse antes de que llegue el punto de mayor contagio de la temporada de gripe.

Para obtener más información sobre el evento del 14 de noviembre, incluidos los detalles de registro, visite la página de eventos de University Health .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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