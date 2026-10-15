Los texanos pueden solicitar ingreso a la universidad de forma gratuita mediante una iniciativa que dura una semana.

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Durante la Semana de Solicitud Gratuita de Admisión Universitaria, que este año se celebra del 12 al 18 de octubre, los residentes de Texas pueden solicitar admisión a universidades y colleges públicos participantes sin costo alguno.

Esta iniciativa anual tiene lugar la segunda semana completa de octubre.

Forma parte del portal estatal en línea My Texas Future que ayuda a los texanos de todas las edades a planificar su carrera profesional y su educación.

Durante la semana designada los residentes de Texas pueden enviar sus solicitudes de ingreso a la universidad en el sitio web My Texas Future haciendo clic en ApplyTexas , la plataforma centralizada de solicitud de ingreso a la universidad.

La exención de la cuota de solicitud de admisión universitaria se aplica a todas las universidades públicas de Texas, pero no todas las instituciones participan. ApplyTexas recomienda consultar la lista de instituciones participantes y los requisitos específicos antes de presentar la solicitud.

Los ahorros hacen la diferencia

La Semana de Solicitudes Gratuitas para la Universidad ofrece a los futuros estudiantes de pregrado la oportunidad de dar un paso hacia la educación superior, ahorrando al mismo tiempo en los costos de solicitud.

Las tasas de solicitud pueden acumularse rápidamente, alrededor de 50 dólares cada una, al postularse a más de una institución. Para quienes consideran varias universidades, esta opción podría facilitar la exploración de sus alternativas sin tener que pagar tasas de solicitud por separado para cada aplicación.

Cómo solicitar

Los residentes de Texas pueden visitar el sitio web de ApplyTexas para comenzar el proceso de solicitud, los aspirantes deben confirmar que las universidades que han seleccionado participan en la Semana de Solicitud de Admisión Gratuita y seguir las instrucciones de cada institución.

Si bien la iniciativa elimina la cuota de solicitud para las escuelas participantes, los estudiantes deben tener en cuenta que otros costos asociados con asistir a la universidad, como la colegiatura, el alojamiento, los libros y los materiales, aún pueden aplicarse.

Presentar solicitudes de beca

Los futuros estudiantes de pregrado también pueden usar ApplyTexas para solicitar becas para las universidades participantes. Verán una solicitud de beca independiente cuando esté disponible. Este paso debe completarse antes de enviar la solicitud de admisión a la universidad.

ApplyTexas recomienda consultar los sitios web de las escuelas para conocer las fechas límite de solicitud de becas, ya que a menudo son anteriores a las fechas límite de solicitud de admisión.

La Semana Gratuita de Solicitudes Universitarias es una oportunidad para que los estudiantes de último año de secundaria, los estudiantes transferidos y otros aspirantes a la universidad exploren sus opciones y presenten sus solicitudes. Quienes aún no han decidido a qué universidad asistir pueden aprovechar la semana para investigar programas, comparar instituciones y conocer los requisitos de admisión.

Esta iniciativa se lleva a cabo anualmente, pero las fechas y las instituciones participantes pueden variar de un año a otro.

Los residentes de Texas deben visitar ApplyTexas para obtener la información más reciente sobre los requisitos de elegibilidad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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