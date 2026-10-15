La semana en San Antonio terminará con temperaturas máximas en los 70 grados Fahrenheit y ráfagas de viento de 40 mph.

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Puede que no necesite un café con leche, calabaza y especies para mantenerse caliente tras la llegada de un frente frío a la zona de San Antonio este fin de semana, pero probablemente querrá asegurarse de que cualquier decoración de Halloween en el jardín esté muy fija.

Esto se debe a que el frente que llegará antes del amanecer del viernes a San Antonio no solo hará que las temperaturas máximas diurnas bajen unos 20 grados, también traerá consigo rachas de viento de hasta 64 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional. El jueves sería un buen día para guardar las decoraciones y otros objetos, como muebles de jardín ligeros.

Durante la mañana y la tarde del viernes en el área de San Antonio, es posible que vehículos grandes, como camiones de 18 ruedas y furgonetas, se vean afectados por el viento. Se podría emitir un aviso de viento para advertir a los conductores. Los aficionados al futbol americano colegial del viernes por la noche también deben considerar usar protección contra el viento. El sábado también habrá ráfagas de viento, pero disminuirán en la noche.

Esos vientos también podrían empeorar la presencia de alérgenos estacionales como la ambrosía. Los niveles de polen de ambrosía en el área de San Antonio han sido altos en las últimas semanas, y todo ese viento removerá esos pólenes.

Los habitantes de San Antonio parecen estar preparados para afrontar algunos vientos fuertes, siempre y cuando vengan acompañados de temperaturas más frescas. Se espera que la temperatura máxima del jueves, cercana a los 90 grados, sea la última de este tipo hasta al menos mediados de la próxima semana.

Las temperaturas máximas desde el viernes hasta el domingo rondarán los 70 y 75 grados. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana estarán entre los 50 y 55 grados durante el mismo período.

Las temperaturas máximas la próxima semana comenzarán entre los 80 y 85 grados Fahrenheit, y las temperaturas al amanecer estarán en los 60 grados Fahrenheit.

Se prevé que el frente frío traiga poca o ninguna lluvia, con apenas un 10 % de probabilidad de chubascos en algún punto de la zona el jueves por la noche. Es posible que se registren lluvias más intensas al este de la autopista I-35.

San Antonio ha registrado este año unas 4 pulgadas más de lluvia de lo habitual. En el Aeropuerto Internacional de San Antonio han caído aproximadamente 30 pulgadas de lluvia desde principios de año hasta ahora.

Este frente frío es una buena noticia para los habitantes de San Antonio, cansados del clima inusualmente cálido de septiembre y octubre y deseosos de sacar sus suéteres de otoño. Con cada frente que pasa, la ciudad se acerca un poco más al final de su clima templado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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