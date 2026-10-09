Sheriff informa que 18 manifestantes fueron escoltados y expulsados del mitin de Trump en San Antonio.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar publicó más detalles sobre las protestas que tuvieron lugar el miércoles dentro del Freeman Coliseum durante el mitin Republicano del Presidente Trump.

Trump fue increpado por manifestantes en varias ocasiones, y él respondió a los señalamientos recibiendo vítores de asistentes partidistas.

"Saben que a muchos de estos manifestantes les pagan. ¿Lo saben, verdad?", preguntó el Presidente a la multitud. "Y llevan puestas camisetas impecables, impresas con la mejor calidad. Me encanta que todos tengan exactamente los mismos carteles. Todos de un precioso rosa, azul y morado, y de diferentes colores", dijo. "Y llevan carteles perfectos, impresos por la misma imprenta, carteles carísimos. Ellos no hacen estos carteles. Ellos no hacen estos carteles. Son manifestantes pagados. Les pagan los enemigos de nuestra nación".

La oficina del sheriff informó que escoltó a la salida del recinto a 18 personas por alteración del orden público. No se realizaron arrestos dentro del lugar.

Auera del coliseo se emitieron dos advertencias por allanamiento ilegal, pero tampoco se realizaron arrestos. Cientos de manifestantes se congregaron frente al sitio de la reunión.

Dentro del coliseo, los gritos de la multitud y los cánticos de "¡EE. UU.! ¡EE. UU.!" ahogaron los gritos de los manifestantes que abucheaban a Trump.

La oficina del sheriff declaró a Texas Public Radio que también está revisando los videos de la manifestación.

"La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar ha sido informada de videos que han aparecido sobre varios disturbios ocurridos dentro del recinto durante la manifestación. Estamos investigando todos los informes y videos correspondientes", dice el comunicado.

El boletín también indicó que cualquier persona que crea haber sido víctima durante la manifestación debe llamar a la oficina del sheriff al 210-335-6000.

El Presidente habló durante casi dos horas en el evento, ante 6,800 personas en un espacio con asientos limitados. El coliseo tiene capacidad para poco menos de 12,000 personas. Trump organizó el mitin para impulsar el apoyo al candidato Republicano al Senado, Ken Paxton, y al aspirante Republicano al Congreso, Carlos De La Cruz.

El evento en el East Side comenzó poco después de la llegada de Trump a las 5 de la tarde a bordo del Air Force One a la Base Conjunta San Antonio-Kelly Field, en el extremo oeste de la ciudad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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