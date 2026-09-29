Posibles inundaciones repentinas en San Antonio a mediados de semana, con temperaturas máximas que descenderán a los 80 grados.

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Los habitantes de San Antonio tendrán que soportar tres días calurosos y húmedos al comienzo de esta semana laboral, pero los remanentes tropicales del huracán Polo y un frente frío del Pacífico se dirigen hacia la ciudad del Álamo.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció el lunes que podrían caer más de dos pulgadas de lluvia en la zona, aunque no pudo precisar la ubicación exacta. Se recomienda a los residentes locales mantenerse informados sobre el clima esta semana, ya que no se descartan inundaciones repentinas. Se esperan ráfagas de viento ocasionales de 20 a 25 millas por hora a partir del lunes por la noche y hasta el jueves.

Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 35 °C hasta el miércoles. Sin embargo, la lluvia llegará alrededor del mediodía del miércoles y comenzará a refrescar las temperaturas. Se esperan lluvias en al menos la mitad de la zona el miércoles. Prácticamente toda la zona tendrá chubascos el jueves y el viernes.

Las temperaturas máximas del jueves y viernes descenderán hasta cerca de los 27 °C debido al frente frío, las lluvias asociadas y la nubosidad. Las temperaturas al amanecer del viernes, sábado y domingo podrían bajar hasta los 20 °C, lo que daría lugar a un fin de semana más templado, probablemente desde finales del invierno. Existe mucha incertidumbre sobre la probabilidad de lluvias este fin de semana.

Los automovilistas deberán prepararse para trayectos más largos y lluviosos a mediados de semana. Ante la posibilidad de inundaciones repentinas, los vados pueden quedar sumergidos rápidamente. Incluso una corriente de agua de apenas 30 centímetros puede arrastrar un vehículo. El servicio meteorológico ha indicado que la mayoría de las muertes por inundaciones involucran a automovilistas que intentan cruzar vados inundados.

La zona que se extiende desde San Antonio hasta Austin ha sido bautizada como "corredor de inundaciones repentinas" por el servicio meteorológico, ya que puede pasar de estar anormalmente seca a inundada en poco tiempo.

El sistema de tormentas seguirá debilitándose a medida que se acerque a San Antonio, pero aún tendrá cierta fuerza en el oeste, donde se esperaban inundaciones repentinas más importantes.

Los meteorólogos indicaron que las lluvias más intensas se producirían desde el martes por la noche hasta el jueves, principalmente al este de la línea que une Sweetwater con Ozona, con precipitaciones generalizadas de hasta tres pulgadas.

No se descartan acumulaciones aisladas de alrededor de 25 centímetros para la noche del jueves, principalmente al este de la línea divisoria entre Coleman y Sonora. Se recomienda especialmente a quienes viajen por la I-10 en el extremo oeste de Texas que estén atentos a los pronósticos meteorológicos.

El domingo, alrededor de las 6 de la tarde, se registró una ráfaga de viento de hasta 60 millas por hora en Sonora, a unas 170 millas al noroeste de San Antonio por la I-10.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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