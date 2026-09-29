Hombre baleado por el ICE en Austin aún siente dolor, con la bala alojada en su espalda, antes de la audiencia en San Antonio.

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Wilber Rafael Garces Perez, el hombre de Austin que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a principios de este mes, deberá comparecer ante un tribunal federal en San Antonio el miércoles, mientras sus abogados solicitan su liberación.

Según su abogado, Garces Perez sigue sufriendo un dolor intenso y aún tiene una bala alojada en su cuerpo. La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch indicó que también tiene una fractura de clavícula y movilidad reducida, y que su equipo legal está preocupado por la posibilidad de infección y daños permanentes si no se somete a cirugía.

Lincoln-Goldfinch declaró el domingo que habló con Garces Perez por videollamada luego de que circularon rumores en internet sobre su fallecimiento. Afirmó que dichos rumores eran falsos. Un representante del Congresista Joaquin Castro confirmó su estado de salud el lunes por la noche.

Garces Perez, de 28 años, permanece detenido en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas en Pearsall desde que fue dado de alta de un hospital de Austin tras el tiroteo del 20 de septiembre. Sus abogados impugnan su detención y solicitan su liberación.

Un juez federal ha programado una audiencia de hábeas corpus para el miércoles 30 de septiembre en San Antonio y ha ordenado la comparecencia de Garces Perez.

El tiroteo y la detención de Garces Perez han provocado protestas. Alrededor de 160 personas se reunieron el domingo en el lugar del norte de Austin donde fue baleado.Tras las manifestaciones previas en Austin, los simpatizantes también protestaron frente al centro de detención en Pearsall.

Lincoln-Goldfinch pidió a sus seguidores que no se congregaran en el tribunal federal durante la audiencia del miércoles, indicando que la jueza espera respeto.

Añadió que las vigilias pacíficas en otros lugares son bienvenidas.

Garces Perez trabajaba como repartidor de DoorDash cuando agentes federales de inmigración lo persiguieron en el norte de Austin. Un video revisado por la policía de Austin muestra una persecución vehicular antes del tiroteo. Garces Perez ha declarado que intentaba encontrar un lugar seguro para detenerse, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que trató de evadir el arresto.

Un agente del ICE le disparó a Garces Perez por la espalda durante el incidente. Fue trasladado al Centro Médico Dell Seton antes de ser puesto bajo custodia del ICE varias horas después.

Sus abogados han cuestionado si recibió la atención médica adecuada tras el tiroteo. El ICE ha refutado las afirmaciones de que no le dieron el tratamiento apropiado.

Lincoln-Goldfinch también advirtió sobre recaudaciones de fondos fraudulentas en línea, diciendo que la única aprobada por la familia de Garces Perez es a través de la Austin Sanctuary Network.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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