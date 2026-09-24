Víctimas de inundaciones en Texas van al Capitolio de los Estados Unidos en busca de más ayuda.

Lee esta historia en inglés.

Las víctimas de las inundaciones en Hill Country permanecerán en Washington, D.C. hasta el viernes para instar a los miembros del Congreso de Texas a que presionen al Presidente Donald Trump para que proporcione ayuda individual a los damnificados.

El presidente aprobó una declaración de desastre que activó la Asistencia Pública (AP) de FEMA para 19 condados de Texas tras las inundaciones de julio. Esta medida proporciona fondos a los condados para reparar, por ejemplo, carreteras dañadas por las inundaciones, pero la declaración presidencial no incluyó ninguna Asistencia Individual (AI son sus siglas en inglés) para las víctimas.

Los afectados por las inundaciones en la zona de Kerrville este año no están recibiendo ni fondos federales para reparar sus propiedades ni las donaciones privadas que obtuvieron tras las inundaciones de 2025.

Ashlee Willis, víctima de las inundaciones de Sandy Creek en el condado de Travis en 2025, sufrió la misma doble calamidad el año pasado.

Por eso se sumó a las víctimas de las inundaciones de Texas en su viaje a Washington D.C. para instar a la delegación de Texas en el Capitolio a que solicite ayuda individual al Presidente.

"Estamos trabajando con todos los que podemos reunirnos en Texas. Y estamos intentando que formen una coalición en Texas para impulsar esta iniciativa".

Según explicó, si bien la FEMA cuenta con umbrales estadísticos de desastre que deben alcanzarse para que se active la Asistencia Pública, no existen tales umbrales establecidos para la Asistencia Individual, dejando la decisión final en manos del Presidente Trump.

"En este punto, la decisión final recae en el Presidente... y les hemos pedido a nuestros senadores que lo presionen. Sé que nuestro Gobernador lo ha presionado. Sé que tenemos al jefe Nim Kidd del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM son sus siglas en inglés), quien está presionando al presidente para que, por favor, nos otorgue la designación de Área de Intervención. Hemos hablado con el Congresista Chip Roy, quien ha dicho que ha hecho peticiones. También hemos hablado con el senador Ted Cruz, quien ha dicho que ha hecho lo mismo".

Las designaciones de zonas de intervención tras los desastres parecen ser inconsistentes, a juzgar por lo que están viendo los supervivientes de las inundaciones de Texas.

"No ha habido ningún avance", dijo refiriéndose a la administración Trump. "Y no tiene sentido, porque el estado de Indiana, el siguiente desastre que ocurrió después de esto, recibió la designación IA. No hubo ningún problema".

Los damnificados por las inundaciones de Texas se han unido a un movimiento nacional para conseguir ayuda individual. Rebuild: The National Disaster Survivors Association organizó este viaje a Washington. Coordinaron a los damnificados de California, Indiana, Missouri y Texas para que se reunieran con sus Representantes.

Los damnificados también solicitan que se destinen fondos a un programa de asistencia contemplado en la Ley de Reforma de la Recuperación ante Desastres, aprobada por el Congreso. Dichos fondos podrían provenir del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant–Recovery).

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.