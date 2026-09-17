San Antonio instala escáneres de microchips para mascotas en 11 estaciones de bomberos.

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Los residentes de San Antonio que encuentren un perro o un gato perdido pronto tendrán una nueva forma de ayudar para que un animal encuentro a su dueño.

Los Servicios de Cuidado Animal de la ciudad y el Departamento de Bomberos de San Antonio están implementando una red de estaciones de escaneo de microchips para mascotas en 11 estaciones de bomberos y en la sede principal de los Servicios de Cuidado Animal. El uso de los escáneres será gratuito y estarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las estaciones empezarán a operar la próxima semana. Los microchips para mascotas son pequeños dispositivos de identificación que se implantan debajo de la piel del animal. Al escanearlos, proporcionan un número de identificación único que permite acceder a un registro con la información de contacto del propietario.

Jon Gary, director de Servicios de Cuidado Animal, dijo que los escáneres ayudarán a los residentes a que las mascotas encontradas vuelvan más rápidamente a casa, al tiempo que reducirán el ingreso innecesario a los refugios.

"Lo mejor de estas estaciones de escaneo es que funcionarán las 24 horas", dijo Gary. "Así que, si es fuera de nuestro horario habitual, pueden venir a una de estas estaciones de escaneo del departamento de bomberos, escanear al animal y devolvérselo a su dueño cuanto antes".

Lisa Norwood, de los Servicios de Cuidado Animal, agregó que los residentes pueden usar un teléfono inteligente para hacer un seguimiento cuando se detecta un microchip.

Según Norwood, "si se determina que la mascota 'tiene un microchip', pueden usar su teléfono inteligente, escanear el código QR y este podrá usar el registro de microchips para localizar ese microchip específico".

El subjefe de bomberos, Brian ONeill, explicó que las estaciones de bomberos son lugares conocidos donde los residentes suelen buscar ayuda para problemas que no son de emergencia, incluidos los animales callejeros.

"Cada estación funciona como una especie de centro comunitario", expuso O'Neill. "Están ubicadas estratégicamente allí, y entendemos que en diferentes comunidades, la mayoría de la gente sabe dónde está la estación de bomberos y a menudo acude a nosotros en busca de ayuda para asuntos que no son de emergencia, como animales perdidos o animales callejeros que hayan recogido".

La ciudad indica que las estaciones de escaneo están diseñadas para apoyar a los residentes que encuentre una mascota y la estén resguardando.

Cada estación cuenta con su propio escáner e instrucciones en inglés y español que explican cómo usar el equipo y qué hacer si se detecta un microchip.

Estas estaciones no son puntos de recepción ni de entrega de animales. Los residentes nunca deben dejar a sus animales sin supervisión en un punto de escaneo ni en las instalaciones de la estación de bomberos. Si encuentra animales heridos, agresivos o que representen un peligro, llame al 311 para solicitar ayuda.

Dónde encontrar los escáneres

Los 12 lugares participantes incluyen 11 estaciones de bomberos y la sede de Servicios de Cuidado Animal (se añadirán tres estaciones de bomberos adicionales a la lista):



Distrito 1: Estación de Bomberos 19, 2307 Vance Jackson

Distrito 2: Estación de Bomberos 18, 1410 SWW White Rd

Distrito 3: Estación de Bomberos 22, 3203 S. Presa

Distrito 4: Estación de Bomberos 36, 5826 Ray Ellison Blvd.

Distrito 5: Estación de Bomberos 16, 2110 Nogalitos St.

Distritos 5, 6 y 7: Estación de Bomberos 26, 4140 Culebra Rd.

Distrito 6: Estación de Bomberos 44, 1351 Horal Dr.

Distrito 7: Estación de Bomberos 27, 1538 Hillcrest

Distrito 8: Estación de Bomberos 32, 4839 Charles Katz Dr - Próximamente

Distrito 9: Estación de Bomberos 46, 1165 Evans Rd - Próximamente

Distrito 10: Estación de Bomberos 39, 10750 Nacogdoches Rd - Próximamente

Servicios de cuidado animal: 4710 Carretera estatal 151

Los residentes pueden encontrar un mapa con las ubicaciones de escáneres y una guía adicional para ayudar a una mascota extraviada.

De acuerdo a la ordenanza municipal de San Antonio, los dueños de mascotas están obligados a implantar un microchip a sus animales de compañía y a mantener actualizada su información de registro.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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