Préstamos federales para desastres disponibles para víctimas de tormenta en el centro-sur de Texas.

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Los propietarios de viviendas, inquilinos, empresas y organizaciones privadas sin ánimo de lucro afectadas por las fuertes tormentas y tornados de agosto ya pueden solicitar préstamos federales para desastres, incluida la asistencia disponible en una biblioteca de San Antonio.

La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. aprobó una declaración de desastre que abarca ocho condados del centro-sur de Texas, incluido el condado de Bexar. La declaración se produjo tras las fuertes tormentas del 28 de agosto y a petición del gobernador Greg Abbott.

La SBA ofrece préstamos a bajo interés para ayudar a los solicitantes que cumplan los requisitos a reparar los daños causados por la tormenta y cubrir ciertas pérdidas financieras.

Las empresas y las organizaciones privadas sin ánimo de lucro pueden solicitar préstamos por desastres naturales de hasta 2 millones de dólares para reparar o sustituir bienes inmuebles, maquinaria, equipos, inventario y otros activos empresariales dañados.

Los propietarios de viviendas pueden solicitar hasta $500,000 para reparar o reemplazar su residencia principal. Tanto propietarios como inquilinos pueden pedir préstamos de hasta $100,000 para reparar o reemplazar bienes personales, como muebles, ropa, vehículos y electrodomésticos.

Las pequeñas empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro que cumplan con los requisitos también pueden solicitar préstamos para desastres por daños económicos. El programa puede proporcionar capital para gastos como nómina, deudas fijas y otras facturas, incluso si la empresa o la organización sin fines de lucro no sufrió daños físicos.

Las tasas de interés son tan bajas como el 3% para propietarios e inquilinos, 3.625% para organizaciones sin fines de lucro y 4% para empresas. Los plazos de los préstamos pueden extenderse hasta 30 años. Los intereses no comenzarán a acumularse y los pagos no vencen hasta 12 meses después del primer desembolso del préstamo.

En San Antonio, encontrará representantes de la SBA en el Centro de Asistencia para Préstamos por Desastre ubicado en la Biblioteca Las Palmas, en 515 Castroville Road. El centro ofrece ayuda con el proceso de solicitud, asiste a residentes y dueños de negocios al completar las formas y responde preguntas sobre los programas de préstamos por desastre.

El horario del centro es de 10:00 a 18:00 horas los lunes, miércoles, jueves y viernes, y de 12:00 a 20:00 horas los martes.

Se aceptan visitas sin cita previa. Los solicitantes también pueden programar una cita en persona a través del sistema de citas de la SBA en su sitio web.

Las personas pueden presentar una solicitud en línea. Encuentre información adicional sobre asistencia en caso de desastre y descargue las solicitudes.

Los solicitantes también pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al 800-659-2955 o enviar un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov .

Las solicitudes en físico debidamente cumplimentadas pueden enviarse por correo a:

U.S. Small Business Administration

Processing and Disbursement Center

14925 Kingsport Road

Fort Worth, TX 76155

La declaración federal de desastre abarca los condados de Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, Medina y Wilson.

La SBA determina la elegibilidad, los montos de los préstamos y los plazos de reembolso en función de la situación económica de cada solicitante.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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