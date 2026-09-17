La familia de Tierra Walker demanda a funcionarios y médicos de Texas, señalando que la prohibición del aborto contribuyó a su muerte.

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La familia de una mujer de San Antonio ha presentado una demanda contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, funcionarios médicos estatales, UT Health San Antonio y varios médicos, alegando que la prohibición del aborto en Texas contribuyó a su muerte.

Según la demanda, Tierra Walker, de 37 años, sufrió convulsiones, coágulos de sangre y una presión arterial peligrosamente alta a medida que su salud se deterioraba durante el embarazo.

Los abogados de la familia dijeron en una conferencia de prensa el miércoles que más de 90 médicos participaron en la atención médica de Walker.

La demanda, presentada ante el tribunal de distrito estatal de San Antonio, nombra como demandados a varios funcionarios estatales y locales, instituciones de salud y médicos. Entre ellos se encuentran Paxton, el director ejecutivo de la Junta Médica de Texas, Stephen Brint Carlton, UT Health San Antonio, diversas entidades y funcionarios del condado de Bexar, y varios médicos.

Su familia alega que Walker intentó abortar repetidamente a medida que su salud se deterioraba, pero no lo consiguió. Walker tenía 20 semanas de embarazo cuando falleció en diciembre de 2024 a causa de preeclampsia y enfermedad cardiovascular hipertensiva. La preeclampsia es una afección relacionada con el embarazo que se caracteriza por presión arterial alta y que puede ser mortal.

La prohibición del aborto en Texas entró en vigor en agosto de 2022, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el fallo Roe v. Wade. La ley contempla una excepción cuando el embarazo representa un riesgo de muerte o un deterioro sustancial de una función corporal importante. La familia sostiene que las restricciones estatales disuadieron a los médicos de practicar el aborto.

TPR no recibió respuesta inmediata a la solicitud de comentarios de la oficina de Paxton. UT Health San Antonio indicó que, por el momento, no disponía de información al respecto.

En un comunicado a CBS News, la Junta Médica de Texas afirmó que los médicos no están obligados a esperar hasta que la vida de la madre corra peligro inminente antes de brindarle la atención médica necesaria. La junta indicó que dicha atención puede incluir la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias.

La familia está siendo representada por Amplify Legal, el brazo litigioso del aborto en Estados Unidos y el bufete de Marynell Maloney.

Molly Duane es una de las abogadas de la familia.

"El principio básico aquí es que el Estado no puede quitarle la vida a alguien sin ser responsable por ello", dijo durante una conferencia de prensa el miércoles a través de Zoom.

La demanda también alega que la prohibición del aborto en Texas es inconstitucional.

La demandante principal, LaTanya Walker, es tía de Tierra y actúa en nombre de su hijo adolescente, su esposo y su madre. También habló con los reporteros durante la rueda de prensa.

"Su vida importaba. Importaba. Y no quisiera que esto le sucediera a nadie más".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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