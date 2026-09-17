Condado aprueba un presupuesto de 2,600 millones de dólares mientras administrador anuncia su jubilación.

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El martes, los comisionados del condado de Bexar votaron 3-2 a favor de aprobar un presupuesto del condado mucho más austero, de 2,600 millones de dólares, y mantener estable el impuesto predial para ayudar a financiarlo, ya que los indicadores advierten de una desaceleración en los ingresos del condado en el futuro.

El presupuesto equilibrado del próximo año fiscal, que entrará en vigor el 1 de octubre, es inicialmente 200 millones de dólares inferior al del año pasado.

Antes de la votación para aprobar el presupuesto, los comisionados sostuvieron varias conversaciones sobre este asunto durante sus reuniones y talleres, escucharon opiniones de los empleados y contribuyentes del condado y celebraron una audiencia pública final. Las conversaciones entre los comisionados fueron tensas en ocasiones debido a la mejor manera de cerrar un déficit presupuestario de 145 millones de dólares provocado por cambios relacionados con los impuestos a la propiedad y una importante pérdida de fondos federales. No se realizaron recortes a los servicios básicos, incluida la seguridad pública.

Los comisionados mantuvieron sin cambios la tasa del impuesto predial durante tres décadas, adoptando la tasa actual de poco menos de 30 centavos por cada 100 dólares de valor de la propiedad. Para equilibrar el presupuesto, recurrieron a 68 millones de dólares de fondos excedentes, congelaron nuevos proyectos de capital y aumentos salariales para los empleados, y optaron por no financiar 42 puestos de trabajo del condado una vez que se agoten los fondos federales de ayuda por la COVID-19 destinados a esos puestos, según la Ley del Plan de Recuperación Estadounidense (ARPA son sus siglas en inglés). Sin embargo, sí votaron a favor de continuar la financiación del condado para 49 puestos financiados inicialmente por la ARPA.

Mientras los comisionados utilizaban los fondos excedentes del condado para financiar el presupuesto, el juez del condado, Peter Sakai, intentaba silenciar a los críticos de la situación financiera del condado.

"Este condado, en este momento, independientemente de los comentarios realizados en esta tribuna, se asienta sobre bases sólidas", dijo.

El comisionado del distrito 3, Grant Moody, desde la tribuna, afirmó que los recortes de gastos no fueron lo suficientemente profundos y votó en contra del plan de gastos, al igual que el comisionado del distrito 4, Tommy Calvert, quien que le habría venido bien un análisis más exhaustivo por parte de la oficina de presupuesto para tomar decisiones presupuestarias más informadas.

Moody y la comisionada del distrito 1, Rebecca Clay-Flores, discutieron sobre el presupuesto. Clay-Flores comsideró que el presupuesto estaba equilibrado, mientras que Moody siguió señalando con el dedo el superávit de 68 millones de dólares gastados para que esto sea posible.

Los líderes del condado lidiaron durante mucho tiempo con el "abismo de la COVID", la fecha en que se agotarían esos fondos, incluidos los destinados a los salarios de algunos empleados del condado. Estos fondos de ayuda por la COVID de ARPA se promulgaron en marzo de 2021 y se utilizaron para financiar puestos relacionados con la salud pública, la salud mental y los servicios sociales, pero se agotarán a finales de año.

El costo anual del impuesto predial del condado para una vivienda con un precio medio de 315,000 dólares será de 945 dólares, pero, por supuesto, esa cifra no incluye otras entidades tributarias, como los impuestos prediales del distrito escolar, que constituyen la mayor parte de la factura combinada del impuesto predial que se envía a los domicilios.

A principios de este mes, el comisionado del distrito 2 del condado, Justin Rodriguez, se sumó a otros líderes del condado durante las negociaciones presupuestarias para advertir a los contribuyentes sobre tiempos difíciles que se avecinan. Las arcas del condado se han visto mermadas por la disminución de ingresos por impuestos a la propiedad debido a la baja en las tasaciones de las propiedades, el aumento de las exenciones de impuestos a la propiedad y la menor cantidad de propiedades nuevas sujetas a impuestos debido a la ralentización de la construcción de viviendas y negocios.

Ante todas esas amenazas a los ingresos fiscales del condado, Rodriguez predijo que pronto se podría pedir a los votantes que aumentaran los impuestos sobre la propiedad en el condado para hacer frente al crecimiento.

"Las necesidades de infraestructura y de control de inundaciones están aumentando en una comunidad en crecimiento", declaró a principios de septiembre. "Por lo tanto, es muy probable que esto requiera algún tipo de aumento de impuestos sobre el cual los ciudadanos tendrán la oportunidad de opinar. Creo que esto ocurrirá en 2027".

El administrador del condado, David Smith, quien ha ocupado su cargo durante 15 años y comenzó a trabajar en el condado como pasante de presupuesto en 1997, destacó que este es el presupuesto más difícil que ha tenido que elaborar, debido a los ingresos por impuestos a la propiedad, o a la falta de ellos. Añadió que esto incluye la crisis inmobiliaria que desencadenó la Gran Recesión.

Smith anunció su jubilación para el 31 de diciembre y, al despedirse, lanzó una advertencia a las futuras juntas de comisionados sobre la importancia de mantener las obras públicas en los kilómetros de urbanizaciones que han surgido en las zonas no incorporadas del condado en los últimos años.

"Este crecimiento, especialmente en la parte no incorporada del condado, va a generar una demanda sin precedentes de infraestructura para respaldar dicho crecimiento, tanto en términos de carreteras y mantenimiento de urbanizaciones como de control de inundaciones", aclaró.

Una vez que los promotores inmobiliarios finalizan la construcción y se venden las últimas viviendas, el condado se hace cargo del mantenimiento público de dichas nuevas urbanizaciones.

Smith agregó que, si los comisionados lo decidieran, podrían iniciar conversaciones con sus electores sobre la necesidad de un futuro aumento del impuesto predial para afrontar estos desafíos. Indicó que podrían comunicarles que mantuvieron estables los impuestos prediales, pero que ahora deberían considerar la tasa impositiva necesaria para el futuro. Smith opinó que los comisionados se verían beneficiados en estas conversaciones, dado que muchas ciudades y gobiernos locales están aumentando sus tasas impositivas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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