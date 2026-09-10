Los precios de la gasolina suben a 3.99 dólares por galón en los alrededores de San Antonio, pero la AAA dice que es probable que haya alivio.

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El miércoles se observaron precios de la gasolina cercanos a los 4 dólares por galón en San Antonio. Sin embargo, es posible que en los próximos días se vislumbre una bajada de precios en las gasolineras.

Los costos de la gasolina han subido porque los precios del petróleo crudo han subido desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz.

Según informa la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA son sus siglas en ingléw), alrededor del 60% de lo que pagamos en la gasolinera se basa en los precios del petróleo crudo.

Pero un par de factores podrían dar un alivio en los precios de la gasolina próximamente.

Doug Shupe, portavoz de AAA Texas, dijo que la Agencia de Protección Ambiental exige que las gasolineras comiencen a vender combustible de mezcla de invierno después del 15 de septiembre.

"Y ese combustible de invierno es más barato de producir, y ese ahorro se traslada a los consumidores", explicó. "Así que, en las próximas semanas, podríamos ver algunas bajadas en los precios de las gasolineras".

La mezcla de invierno mejora el rendimiento de los vehículos en los meses fríos, mientras que la mezcla de verano hace lo mismo durante los meses cálidos. Además, la mezcla de verano produce menos contaminación atmosférica durante los meses de calor.

Y ahora que la ajetreada temporada de viajes de verano ha terminado, la demanda de gasolina también ha disminuido. Una menor demanda suele traducirse en precios más bajos.

Shupe afirmó que los habitantes de San Antonio están pagando unos 14 dólares más para llenar el tanque de un vehículo de tamaño mediano que hace un año.

El precio promedio del galón de gasolina regular sin plomo en San Antonio el miércoles fue de $3.79.

Eso supone tres centavos menos que el promedio de Texas de 3.81 dólares y 43 centavos menos que el promedio de Estados Unidos de 4.22 dólares.

Shupe tenía un par de consejos para ahorrar en combustible que ofrecer a los habitantes de San Antonio.

"Tengan en cuenta que las gasolineras más cercanas a las salidas de la autopista suelen tener precios más altos que las que se encuentran un poco más adentro", expuso. "Por eso, recomendamos descargar una aplicación para ahorrar gasolina, como el mapa móvil de la AAA, que les ayudará a encontrar las gasolineras con los precios más bajos dondequiera que estén".

Shupe añadió que los neumáticos con la presión adecuada y los vehículos con el mantenimiento correcto mejoran el rendimiento de la gasolina.

También recomendó a los conductores que conduzcan a menos velocidad y coloquen el equipaje dentro del vehículo, en lugar de en las barras portaequipajes del techo, ya que la resistencia del viento aumenta el consumo de combustible.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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