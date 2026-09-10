Abbott solicita a la SBA que declare el condado de Bexar zona de desastre tras la tormenta de viento de agosto.

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El gobernador Greg Abbott solicitó a la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. que emita una declaración de desastre para el condado de Bexar tras la tormenta de viento de agosto.

De aprobarse, los propietarios de viviendas, inquilinos y empresas que cumplan los requisitos en el condado de Bexar y los condados vecinos podrían solicitar préstamos federales a bajo interés para afrontar daños que no estén totalmente cubiertos por el seguro u otra asistencia.

La tormenta del 28 de agosto trajo consigo vientos fuertes y dañinos a toda el área de San Antonio, dejando sin electricidad a más de 110,000 clientes en su punto más álgido. Decenas de miles de usuarios permanecieron sin luz durante varios días.

La oficina de Abbott dijo que las evaluaciones realizadas por funcionarios locales, estatales y federales determinaron que el condado de Bexar cumplía con el umbral federal para recibir asistencia de la SBA.

Esta solicitud a la SBA proporcionará recursos fundamentales a los texanos cuyas casas y negocios sufrieron daños durante las tormentas de agosto, señaló Abbott.

La solicitud de la SBA es independiente de una solicitud pendiente de FEMA relacionada con el condado de Bexar, derivada de las fuertes tormentas e inundaciones de julio. El presidente Donald Trump aprobó la Asistencia Pública de FEMA para 19 condados de Texas la semana pasada, mientras que el condado de Bexar y otros ocho condados permanecían en revisión. La Asistencia Pública de FEMA ayuda a gobiernos locales y a ciertas organizaciones sin fines de lucro a cubrir los costos de respuesta a emergencias y reparaciones de instalaciones públicas dañadas.

Los residentes afectados por la tormenta de viento de agosto pueden seguir reportando los daños a través de la Encuesta de daños iSTAT , del estado, que los funcionarios utilizan para documentar la magnitud de las afectaciones causadas por el desastre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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