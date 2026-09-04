Organizaciones sin fines de lucro de San Antonio protestan contra el recorte propuesto de 5.1 millones de dólares a fondos municipales.

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Miembros, representantes y simpatizantes de más de 50 organizaciones sin fines de lucro de San Antonio protestaron el miércoles en el Ayuntamiento para oponerse a una propuesta de reducción de 5.1 millones de dólares en la financiación municipal que, según los activistas, podría afectar a miles de residentes que dependen de sus servicios.

El recorte propuesto al Fondo Consolidado de la ciudad para el año fiscal 2028 afectaría a 48 programas que prestan servicios a más de 9,300 residentes en los 10 distritos del Ayuntamiento.

Estas organizaciones prestan servicios que incluyen vivienda y asistencia alimentaria, atención de salud mental, programas para jóvenes y familias, servicios para personas mayores, educación, desarrollo de la fuerza laboral y asistencia económica.

Los simpatizantes en el mitin corearon: ¡Las organizaciones sin fines de lucro dan resultados! ¡Las organizaciones sin fines de lucro dan resultados! entre discursos de líderes de organizaciones sin fines de lucro y funcionarios electos.

Cory McRae, presidente del comité de defensa de The Nonprofit Council, dijo que a veces se caracteriza a las organizaciones sin fines de lucro como organizaciones que simplemente le piden dinero al gobierno municipal.

"Tenemos algunos defensores excelentes en el ayuntamiento que ayudan a las organizaciones sin fines de lucro, y hay otros que piensan que solo estamos ahí parados con las manos extendidas. No estamos parados con las manos extendidas", señaló McRae.

El Consejo de Organizaciones sin Fines de Lucro está pidiendo a la alcaldesa Gina Ortiz Jones y a los miembros del Concejo Municipal que rechacen la reducción propuesta e incluyan a los líderes de organizaciones sin fines de lucro en las discusiones sobre cómo abordar los desafíos financieros de la ciudad antes de que los recortes entren en vigor.

"Reducir la financiación de organizaciones sin fines de lucro no elimina la necesidad", declaró McRae en un comunicado previo a la manifestación. "Los residentes que reciben ayuda hoy seguirán necesitando asistencia para la vivienda, alimentos, servicios de salud mental, programas para jóvenes y otros tipos de apoyo mañana. Si las organizaciones sin fines de lucro cuentan con menos recursos para responder a estas necesidades, estas recaerán cada vez más sobre los sistemas municipales".

McRae afirmó que las organizaciones sin fines de lucro están dispuestas a ayudar a encontrar alternativas.

"Reconocemos las difíciles decisiones financieras que enfrenta la ciudad, y las organizaciones sin fines de lucro están preparadas para contribuir a la búsqueda de soluciones", afirmó McRae. "Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro deben participar en la toma de decisiones sobre los servicios que se espera que presten".

Denise Barkhurst, presidenta y directora ejecutiva de Big Brothers Big Sisters del sur de Texas, habló en la protesta a nombre de las agencias delegadas sin fines de lucro de San Antonio, organizaciones externas que brindan servicios sociales con fondos municipales.

Barkhurst señaló la tormenta de la semana pasada como ejemplo del papel que desempeñan las organizaciones no lucrativas cuando los residentes necesitan ayuda inmediata.

"La semana pasada vimos lo importantes que son las organizaciones sin fines de lucro para la comunidad cuando la tormenta del viernes por la noche dejó a la gente sin electricidad y sin acceso a alimentos ni otros artículos de primera necesidad. La comunidad de organizaciones sin fines de lucro intervino", expuso Barkhurst.

"Recortar la financiación a las agencias delegadas, organizaciones que son literalmente un salvavidas para algunos de los residentes más vulnerables de nuestra ciudad, es simplemente una decisión equivocada", agregó.

El papel del sector sin fines de lucro también fue destacado por Ivory Anguiano, una joven de 17 años que cursa el último año en la Academia de Liderazgo para Mujeres Jóvenes. Anguiano habló sobre su experiencia con Good Samaritan Community Services y la importancia de los programas que brindan apoyo y orientación a los jóvenes.

"Cuando se reduce la financiación, los jóvenes pueden perder mucho más de lo que uno imagina. Perdemos programas y personas que nos ayudan a crecer, en lugar de quedarnos solos, sin saber qué hacer. Nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Personalmente, algunos de mis amigos más cercanos de este año me han impulsado más que nadie en mi vida", expresó Anguiano".

El concejal del Distrito 4, Edward Mungia, planteó que la reducción propuesta podría afectar de manera desproporcionada a los residentes de las comunidades de bajos ingresos de San Antonio.

"El 70% de las personas que quedarían excluidas de estos programas como consecuencia de estos recortes se encuentran en los distritos del uno al cinco. Eso es inaceptable", subrayó Mungia.

Aclaró que la ciudad necesita preservar los servicios para los residentes más vulnerables.

"Nuestra gente más vulnerable, ¿verdad? Nuestros niños. Necesitamos servicios para niños, servicios para adultos mayores y también para fortalecer a las familias, lo que en mi opinión significa ayudar a las mujeres que atraviesan crisis en su situación familiar", detalló Mungia.

La alcaldesa Gina Ortiz Jones aseguró que ha estado animando a los concejales a considerar otras fuentes de financiación y formas de apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro.

"Usemos parte de ese dinero destinado a la inserción laboral. Mejoremos la capacitación laboral para nuestros jóvenes en situación de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Mejorémosla para que sepan a qué se enfrentan en 2027 y 2028. Usemos también parte del impuesto sobre la ocupación hotelera. A algunas de estas personas que trabajan en el ámbito artístico, que es tan crucial para nuestros jóvenes en situación de vulnerabilidad y para nuestros programas extraescolares, usemos también ese dinero", propuso Jones.

La reducción propuesta para el año fiscal 2028 surge a raíz de la revisión de las perspectivas financieras generales del ayuntamiento. Según el Consejo de Organizaciones sin Fines de Lucro, el presupuesto propuesto por la ciudad para el año fiscal 2027 mantiene una financiación significativa del Departamento de Servicios Humanos para las agencias delegadas sin fines de lucro.

Los líderes de organizaciones sin fines de lucro advierten que la propuesta de revertir la normativa al año siguiente podría socavar esa estabilidad.

Entre las organizaciones representadas en la manifestación del miércoles se encontraban Big Brothers Big Sisters of South Texas, Clarity Child Guidance Center, el Banco de Alimentos de San Antonio, Meals on Wheels, Thrive Youth Center, AVANCE, Girls Inc., Good Samaritan Community Services, Child Safe, SAMMinistries, Artpace y San Antonio Education Partnership.

Otras organizaciones participantes fueron Chrysalis Ministries, SA Youth, Family Service Financial Empowerment Center, Reaching Maximum Independence, Respite Care, Rape Crisis, Vibrant Works, Agarita, Lifetime Recovery, For Her, Children's Association for Maximum Potential, My Faith Kitchen, Blessed Sacrament Academy, Health Collaborative, Crosspoint Inc., Hope at Heart, Project MEND y el Museo de Ciencia y Tecnología de San Antonio.

Jones reiteró que el gobierno municipal debe equilibrar las peticiones de los grupos sin ánimo de lucro con su responsabilidad de administrar los recursos públicos.

"Tenemos que ser fiscalmente disciplinados. Tenemos que ser financieramente responsables y debemos apoyar a los más vulnerables" —adelantó—. "Podemos hacerlo, pero para ello es necesario que cuestionemos algunas ideas preconcebidas sobre cuánto han recibido algunos anteriormente y cómo debemos distribuirlo de manera más equitativa, teniendo en cuenta el gran reto que enfrenta nuestra comunidad".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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