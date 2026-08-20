'Selena Forever/Siempre Selena': Una exposición fotográfica del ícono tejano en el Western Briscoe Art Museum

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Una nueva exposición en el Briscoe Western Art Museum nos transporta tres décadas atrás y ofrece un vistazo a una de las artistas favoritas de San Antonio: Selena Quintanilla Perez.

Jason Kirkland es el curador de la exposición "Selena por siempre/Siempre Selena" , la cual gira en torno a un fotógrafo: Juan Dyer.

Selena Quintanilla era una cantante, pero también le apasionaba la moda. A principios de la década de 1990, abrió una tienda donde vendía ropa que ella misma diseñaba.

Kirkland dijo que Dyer recuerda que Selena no llegó con las manos vacías a su sesión de fotos.

"Él dijo que ella estacionó su camioneta roja, abrió la cajuela y sacó casi, como él dijo, toda la ropa que tenía y la llevó a la sesión de fotos", expresó Kirkland.

Selena era una cantante excepcional, pero también tenía un sentido innato para el diseño de modas. Sabía qué le quedaba bien y qué no. Además, se sentía completamente cómoda vistiéndose y posando para las fotos.

"John (Dyer) básicamente explicó que no tuvo que darle ninguna indicación a Selena, que ella simplemente brilló y que su cámara la adoró", compartió Kirkland.

Las fotos de Selena expuestas son bastante grandes —55 pulgadas/139 centímetros— y la mayoría son casi de tamaño natural. Así describió Kirkland la exposición.

"Tenemos ocho de las fotografías más emblemáticas y una serie de ocho imágenes más selectas", detalló Kirkland. "Esta exposición reúne por primera vez tanto las fotografías más emblemáticas como las más selectas. Además, contamos con cinco portadas de revistas con obras de John y una nota de uno de los directores creativos de Texas Monthly".

La historia de Selena es trágica. En 1995, justo cuando su carrera estaba despegando, Selena fue asesinada por una amiga y socia comercial, Yolanda Saldivar .

Otra exposición llamada " El legado tejano: otra historia de origen estadounidense " también está en exhibición ahora.

La exposición "Selena Forever/Siempre Selena" estará abierta al público en el Western Briscoe Art Museum hasta el 4 de enero de 2027.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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