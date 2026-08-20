Los comisionados fueron informados sobre los preparativos para las elecciones del 3 de noviembre y el nuevo sitio web para votantes

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Según Michele Carew, administradora de elecciones del condado de Bexar, quien informó a los comisionados del condado esta semana sobre los preparativos para las elecciones, habrá alrededor de 57 lugares de votación anticipada y 301 lugares de votación el día de las elecciones en el condado de Bexar el 3 de noviembre.

Carew afirmó que aún hay tiempo para realizar ajustes en función de la opinión pública.

Algunos pronostican una gran participación a nivel local, impulsada en gran medida por las reñidas elecciones para gobernador de Texas, entre el actual mandatario Republicano Greg Abbott y la candidata Demócrata y Representante estatal Gina Hinojosa, y en la contienda por el Senado de los Estados Unidos entre el fiscal general Republicano de Texas, Ken Paxton, y el candidato Demócrata, el Representante estatal James Talarico.

El comisionado del distrito 4 del condado de Bexar, Tommy Calvert, sugirió que la participación electoral en esta zona podría ser 2.5 veces mayor que en las primarias locales del 3 de marzo, en las que votaron más de 291,000 personas. Con tan solo duplicar esa participación, casi 600,000 votantes podrían emitir su voto el 3 de noviembre. El condado cuenta con un total de aproximadamente 1.3 millones de votantes registrados. Para votar el 3 de noviembre, los votantes deben estar registrados 30 días antes de las elecciones.

La participación en la votación anticipada para las primarias del 3 de marzo duplicó la del día de las elecciones, y se espera que esta tendencia continúe para el 3 de noviembre. Carew indicó que se prevén 30,000 votos por correo para las próximas elecciones.

Carew se mostró confiada en alcanzar todos sus objetivos de preparación para las elecciones del 3 de noviembre antes del 1 de septiembre, y posteriormente se realizarían las pruebas de los sistemas. Indicó que el 100% de los puestos de trabajadores electorales para la votación anticipada ya están cubiertos, mientras que el 57% de los puestos para el día de las elecciones también lo están. Carew añadió que el resto de esos puestos deberían estar cubiertos antes del 1 de octubre.

También mencionó otros puestos que deben cubrirse rápidamente para prepararse para el día de las elecciones.

"Necesito cuatro personas más a tiempo completo para procesar el registro de votantes, dos empleados de correos, dos enlaces adicionales... y necesito urgentemente un asistente ejecutivo", expuso Carew.

Carew agradeció a su equipo electoral, que ha estado trabajando muchas horas extras para preparar las elecciones. También se avecinan numerosas sesiones de capacitación para los trabajadores electorales.

También destacó el lanzamiento, el 1 de septiembre, de un nuevo sitio web electoral del condado que incluirá información actualizada sobre los tiempos de espera en cada centro de votación, para que los votantes puedan consultar dónde pueden acudir y reducir el tiempo de espera. Los votantes pueden participar en cualquier centro durante el período de votación anticipada y el día de las elecciones.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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