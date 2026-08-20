Dé un paseo con Bexar Branches Alliance.

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Se creó una organización local para aumentar la cobertura arbórea de San Antonio, y están invitando a todos a que salgan a disfrutarla.

Esa organización es la Bexar Branches Alliance y quien lidera esa caminata es Bob Morris, quien dice que los árboles dan mucho alivio.

"Los árboles contrarrestan las altas temperaturas del verano porque las zonas urbanas son islas de calor", dijo Morris. "Hay mucho asfalto y hormigón, y los tejados absorben mucho calor, por lo que los árboles cumplen bastante bien su función de contrarrestar el calor que se produce en estos entornos urbanos".

Morris señala otra función importante de los árboles: absorber el agua de lluvia.

"Los árboles son muy buenos para mejorar la calidad del agua y del aire. Y una de las cosas que hacen los árboles es mitigar los escurrimientos pluviales", dijo.

La naturaleza no tiene una forma real de explicarse a sí misma, por lo que la función de Morris es guiar ese recorrido, contando historias por el camino, todas sobre los atributos de los árboles.

"Este evento en particular está patrocinado por Bexar Branches Alliance, así que lo que hago es presentarles la zona a los visitantes y describirles dónde estamos, desde un punto de vista ecológico".

Morris aclaró que no hay escaladas ni maniobras difíciles.

"Mis paseos suelen durar unas dos horas. A veces son un poco más cortos, otras veces un poco más largos, dependiendo de los participantes", explicó Morris. "El terreno es muy fácil, y me he asegurado de que mis paseos sean sencillos para que casi cualquiera pueda asistir, ya sea joven o mayor como yo".

La caminata tiene lugar en el parque McAllister.

"Daremos un pequeño paseo, simplemente disfrutaremos del ambiente, y luego nos detendremos, y hablaré y comentaré cosas que hay en la zona inmediata", detalló.

"Algunos de los temas que abordo en estas áreas son la geología, la historia y la ecología de la zona", expuso Morris. "Una de las cosas más destacables del condado de Bexar es que es una de las regiones ecológicamente más diversas de todo el estado de Texas, porque tenemos la intersección de cuatro ecorregiones diferentes, y hay seis cuencas hidrográficas que alimentan la cuenca del río San Antonio, y cinco de esas seis cuencas se encuentran aquí mismo en el condado de Bexar".

Encuentre más información y lea sobre Bexar Branches Alliance aquí .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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