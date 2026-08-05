VIA: Las mejoras en el servicio, el aumento del precio de la gasolina y la inflación impulsan un número récord de pasajeros.

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El director de VIA Metropolitan Transit afirmó que las mejoras en el servicio de autobuses, junto con el aumento del precio de la gasolina y la inflación, probablemente sean la causa del incremento en el número de pasajeros, que ha alcanzado niveles récord este año.

El director ejecutivo de VIA, Jon Gary Herrera, declaró a Texas Public Radio que se espera que el número de pasajeros supere su objetivo de un 10% más este año que el anterior. Añadió que más de 31 millones de pasajeros utilizaron VIA en 2025.

"Sin duda, es una excelente coincidencia para nosotros que las mejoras de nuestro sistema hayan coincidido con el momento en que los consumidores están pendientes de los precios de la gasolina y de sus gastos", dijo.

Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA son sus siglas en inglés), este miércoles el precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo en San Antonio fue de $3.65. Para un vehículo mediano con un tanque de 14 galones, llenarlo cuesta un poco más de $50. Y para quienes suelen llenar el tanque una vez por semana, el gasto mensual en gasolina supera los $200.

Si se suman los costos mensuales del seguro del vehículo y el mantenimiento, las tarifas de VIA parecen una ganga para quienes tienen un presupuesto familiar ajustado o desean ahorrar dinero.

"Puedes adquirir un pase mensual para nuestro sistema, lo que significa que puedes viajar a cualquier lugar donde nuestro sistema esté funcionando, durante todo el mes por $38", explicó Herrera. "Eso son $38, viajes ilimitados".

También detalló los costos diarios de uso. "Un pase diario cuesta $2.75 por día. Así que, de inmediato, ese factor de asequibilidad entra en juego".

Herrera comentó que también han trabajado durante los últimos 18 meses para reducir significativamente los tiempos de espera de los pasajeros, aumentando el número de autobuses que recorren las mismas rutas. Los tiempos de espera más cortos también hacen que viajar en autobús sea más atractivo para quienes intentan llegar a tiempo a la escuela o al trabajo.

"Si antes esperaban entre 45 minutos y una hora, ahora podrían esperar solo 20 minutos por el vehículo", expresó. "Esto empieza a reducir el tiempo de viaje de cada persona al usar nuestro sistema".

Herrera animó a los residentes del área de San Antonio que estén pensando en dejar sus autos en casa, a obtener más información sobre VIA en el sitio web del transporte. Los posibles nuevos pasajeros también pueden planificar su viaje en línea en Planificación de tralslados - VIA Metropolitan Transit

Herrera afirmó que los tiempos de espera de los pasajeros se han reducido, en parte, gracias a la contratación intensiva de nuevos conductores de autobús. Indicó que se han contratado más conductores en los últimos dos años que en los ocho anteriores juntos. El pago fácil con tarjeta de débito o crédito en los autobuses también permite que estos agilicen el embarque de pasajeros.

Subrayó que el salario inicial para los conductores es de 47,000 dólares, pero que aquellos que consigan horas extra y aprovechen otras oportunidades pueden ganar hasta 65,000 o 70,000 dólares en su primer año.

Herrera también aseguró que, si bien muchos pasajeros son jóvenes, las agencias de transporte público de todo Estados Unidos están experimentando una "ola plateada", es decir, un aumento de adultos mayores que utilizan el autobús para desplazarse a sus destinos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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