Se han retirado del mercado jalapeños frescos debido a un brote de salmonela en 27 estados, incluido Texas.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC son sus siglas en inglés) emitieron una alerta para retirar jalapeños del mercado debido a un brote nacional de salmonela.

Se han reportado cientos de casos en muchas estidades de Estados Unidos, incluyendo algunos en Texas.

A los habitantes de San Antonio les encantan los jalapeños, así que revisen sus marcas favoritas para asegurarse que no sean distribuidas por Coast Citrus. Los CDC afirman que estos chiles se cultivaron en Sinaloa, México, y se distribuyeron principalmente a restaurantes de comida mexicana o al por mayor.

Chipotle Mexican Grill fue uno de los restaurantes notificados del retiro del producto y dejó de servirlos de inmediato. Las superficies que entren en contacto con los jalapeños contaminados también deben desinfectarse.

La mayoría de las personas infectadas con salmonela presentan malestar estomacal entre unas horas y una semana después. La mayoría se recupera en el plazo de una semana desde la aparición de los primeros síntomas.

Los niños muy pequeños, los adultos mayores y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados a veces requieren hospitalización.

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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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