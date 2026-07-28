Estados Unidos reanudará importaciones limitadas de ganado mexicano ante el aumento de la oferta de carne de res

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Estados Unidos reanudará las importaciones limitadas de ganado mexicano a partir del 24 de agosto, reabriendo una ruta comercial que estuvo cerrada durante más de un año debido a la propagación hacia el norte de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo, la escasez de suministro de ganado en Estados Unidos y el aumento de los precios de la carne de res a niveles récord.

Los primeros envíos entrarán por Douglas, Arizona, frente a Agua Prieta, Sonora, informó el viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se espera que los cruces de Santa Teresa y Columbus en Nuevo México reabran más adelante, restableciendo el acceso para el ganado proveniente de Chihuahua. No se dieron fechas para la reapertura de estos puertos.

El plan por fases depende de que México cumpla con las medidas conjuntas de control de plagas. Cada animal será inspeccionado por funcionarios estadounidenses antes de ingresar al país. El USDA podría suspender el comercio nuevamente si la vigilancia indica que el parásito se está propagando o si no se están siguiendo las medidas de seguridad.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció la decisión tras recibir una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins. Describió la reapertura como una excelente noticia para los ganaderos mexicanos y afirmó que se instruyó a las autoridades para que aceleren los preparativos. Sheinbaum añadió que el diálogo y la cooperación entre ambos países habían dado frutos.

La decisión ofrece un alivio a los ganaderos del norte de México y a los corrales de engorda y empacadoras de carne de EE. UU. que enfrentan escasez de ganado. México suministraba más de 1 millón de cabezas de ganado anualmente antes de la suspensión, y muchos terneros estaban destinados a operaciones de engorda en EE. UU.

La paralización se produjo debido a la sequía, el elevado costo de la alimentación y años de sacrificar ganado, que redujeron la oferta en Estados Unidos y contribuyeron a que los precios de la carne vacuna alcanzaran niveles récord. El inventario nacional de ganado se situó en 86.2 millones de cabezas el 1 de enero, el nivel más bajo en décadas, según datos del USDA. El número de cabezas de ganado en engorda disminuyó un 3% con respecto al año anterior.

Texas, el estado con mayor producción ganadera de Estados Unidos, contaba con 12.1 millones de cabezas de ganado vacuno y terneros a principios de 2026, lo que representa aproximadamente el 14% del total nacional. Los corrales de engorda de Texas, Oklahoma y Nuevo México han argumentado que las importaciones pueden reanudarse de forma segura con estrictos protocolos de inspección y que esto ayudaría a las empacadoras a satisfacer la demanda.

La reapertura se produce después de que la plaga ingresó a Estados Unidos a pesar de restricciones fronterizas. En junio se confirmó la presencia de la mosca barrenadora en Texas y el sureste de Nuevo México. Esta mosca deposita sus huevos en heridas o aberturas corporales, y sus larvas se alimentan de tejido vivo, pudiendo ser mortales para los animales no tratados.

Funcionarios estatales estiman que un brote importante podría costar a los ganaderos de Texas 732 millones de dólares anuales y reducir la actividad económica estatal en 1,800 millones de dólares. Ese riesgo ha hecho que los funcionarios sean cautelosos a la hora de reabrir puertos cercanos a las zonas afectadas.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, celebró la reanudación limitada de las actividades, pero señaló que el cierre prolongado ya afectó a los productores y las cadenas de suministro. Algunos grupos ganaderos siguen oponiéndose, advirtiendo que la reanudación de los movimientos de ganado podría aumentar los riesgos de infestación.

Sheinbaum indicó que las exportaciones comenzarán a través de Sonora antes de expandirse a Chihuahua, donde, según informó, recientemente se registraron cinco casos de gusano barrenador. México continuará colaborando con las autoridades estadounidenses y su agencia de sanidad agrícola, SENASICA, en materia de vigilancia y contención de plagas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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