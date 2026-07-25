Las boyas fronterizas que se desprenden interrumpen el funcionamiento de los puentes del Río Grande durante las inundaciones en Texas.

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Cientos de boyas fronterizas federales se soltaron durante las recientes inundaciones a lo largo del Río Grande, interrumpiendo el tráfico en los puentes internacionales e intensificando la preocupación de que las barreras flotantes pudieran poner en peligro infraestructuras críticas y la seguridad pública.

La crecida del agua supuso la primera prueba importante de una barrera fronteriza flotante instalada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El sistema consta de cilindros naranjas interconectados de aproximadamente 4.5 metros de largo, 1.2 metros de alto y un peso de alrededor de una tonelada cada uno.

"Las boyas estaban definitivamente en el agua, no se podían recuperar y estaban siendo arrastradas río abajo por el Río Grande", dijo Amerika Garcia-Grewal, codirectora de la Federación Frontera y residente de Eagle Pass que ha estado siguiendo la trayectoria de las barreras.

Las autoridades de Eagle Pass interrumpieron temporalmente el tránsito en los dos puentes internacionales de la ciudad mientras las boyas pasaban por debajo.

Eagle Pass también alberga unos 600 metros de una barrera flotante independiente instalada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, en el marco de la Operación Lone Star. Estas boyas esféricas se encuentran en el río desde 2023.

Durante una rueda de prensa, Abbott afirmó que la barrera estatal se mantuvo en pie durante las inundaciones.

"Las boyas estatales permanecen intactas en su ubicación original y no se han movido", dijo Abbott. Agregó que se están reforzando en este momento para asegurar que no se muevan.

Aunque las boyas estatales no flotaron río abajo, Garcia-Grewal afirmó que partes de la barrera parecían dañadas y parcialmente desplazadas tras la inundación. Describió la parte frontal de la barrera como curvada hacia adentro, como un brote de helecho, y dijo que su sección trasera, sin asegurar, se movía de un lado a otro con la corriente como la cola de un perro.

Según declaró, los daños suscitaban preocupación ante la posibilidad de que algunas de las boyas estatales pudieran soltarse y convertirse en otro peligro río abajo.

Eso es lo que les sucedió a unas 600 boyas federales en la zona de Eagle Pass.

"Es todo un fiasco", dijo Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios de Río Grande.

Cortez afirmó que muchas de las boyas federales quedaron atascadas en el río. Otras cruzaron a México, donde, según se informó, algunos residentes las recuperaron y las vendieron como chatarra.

Su organización advirtió sobre el peligro potencial cuando la administración Trump anunció planes para desplegar cientos de kilómetros de barreras flotantes a lo largo del Río Grande.

"Todo esto ya se había previsto", expuso Cortez. "Nuestra organización encargó una evaluación de riesgos del sistema de muro y boyas aquí en el Río Grande".

La evaluación concluyó que las inundaciones podrían romper las barreras y arrastrar las pesadas boyas río abajo, donde podrían impactar puentes y otras infraestructuras.

Esa preocupación se convirtió en realidad en Laredo cuando las boyas que se habían soltado quedaron atrapadas contra las columnas de soporte debajo del puente World Trade Bridge.

El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, señaló que las autoridades detuvieron temporalmente el tránsito para que se pudiera inspeccionar el puente.

"Como las boyas estaban atascadas debajo del puente, eso nos preocupó", describió Treviño. "Así que tuvimos que interrumpir el tránsito".

El World Trade Bridge es uno de los cruces comerciales más transitados del país. Treviño precisó que por él transitan aproximadamente 1.2 millones de dólares en comercio cada minuto.

"Eso es importante para la economía de Estados Unidos: toda la mercancía que pasa por allí", explicó.

Los inspectores no encontraron daños y el tránsito se reanudó. Sin embargo, el Representante Demócrata estadounidense Joaquin Castro, de San Antonio, afirmó que el incidente podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Castro calificó el proyecto del muro fronterizo flotante como mal concebido y mal ejecutado. Solicita una investigación del Congreso sobre los contratos, el fallo de las barreras y las medidas que tomarán los funcionarios federales para prevenir un incidente similar.

"Obviamente, este trabajo se hizo de forma chapucera", consideró Castro, criticando los contratos adjudicados para el proyecto.

Castro también cuestionó si las barreras han tenido algún efecto significativo en la inmigración ilegal.

"Todo esto fue un gran espectáculo", destacó. "Se hizo de forma totalmente incompetente".

Treviño también cuestionó la necesidad de las boyas, afirmando que los cruces ilegales del río cerca de Laredo se han vuelto poco frecuentes. Añadió que su mayor preocupación es lo que las barreras podrían provocar durante la próxima inundación.

"Ahora tenemos pruebas en tiempo real", dijo Treviño, "de lo que sucedió con las boyas cuando se soltaron".

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó en un comunicado que los contratistas están trabajando para recuperar las boyas restantes. La agencia no especificó si planea rediseñar, reforzar o reconsiderar el sistema de barreras flotantes antes de que el Río Grande vuelva a desbordarse.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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