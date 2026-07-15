Talarico presenta un plan de seguridad fronteriza y critica las políticas de Biden y el muro de Big Bend de Trump.

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La seguridad fronteriza se ha convertido en un tema crucial en la política y se considera un punto débil para los demócratas, pero James Talarico, candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Texas, está dejando claro que no está eludiendo el tema.

Talarico criticó las políticas fronterizas del expresidente Joe Biden, pero también condenó el plan del presidente Trump de construir un muro fronterizo a través de Big Bend, calificándolo de monumento a la corrupción.

Durante un acto de campaña el lunes en el condado de Terrell, Talarico presentó lo que describió como un plan de seguridad fronteriza basado en el sentido común.

La propuesta de Talarico contempla la contratación de más agentes de la Patrulla Fronteriza, la ampliación de tecnología de vigilancia y la incorporación de jueces de inmigración para reducir la acumulación de solicitudes de asilo.

También quiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas centre sus recursos en las personas que representan una grave amenaza para la seguridad pública, en lugar de enfocarse en familias, niños y residentes de larga data sin antecedentes penales graves.

El representante estatal de Texas criticó duramente el plan de la administración Trump de construir un muro fronterizo de 1,700 millones de dólares a través de la zona ambientalmente sensible de Big Bend.

Calificó de inútil el muro fronterizo de Big Bend y afirmó que es el resultado de contratos sin licitación y acuerdos a puerta cerrada.

"Creo que Joe Rogan lo expresó mejor. Lo hacen por un buen contrato. Necesitamos más agentes de la Patrulla Fronteriza", dijo Talarico.

Talarico no se opone a la construcción de muros fronterizos, pero afirmó que el gobierno debería centrar sus recursos en las barreras físicas donde realmente sean necesarias.

Según explicó, se trata del contrato más caro para la construcción del muro fronterizo en la historia de Texas, y se ubicará en la sección menos transitada de toda la frontera sur, atravesando una de las zonas más sagradas del estado.

Talarico combinó sus críticas al muro fronterizo de Big Bend con una visión muy crítica de la política de protección fronteriza de Biden.

"Joe Biden y su administración nos fallaron en nuestra frontera sur", puntualizó Talarico.

Durante la administración Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró niveles históricos de encuentros con migrantes, superando frecuentemente los 2 millones anuales. Los críticos republicanos señalan que la derogación de restricciones anteriores de la era Trump, como la de "Quédate en México", fue un factor que contribuyó a este aumento. A lo largo de su mandato, la seguridad fronteriza y la inmigración figuraron con frecuencia en las encuestas como sus principales preocupaciones ante los votantes.

Talarico se está distanciando del legado de Biden en materia de fronteras y afirma estar a favor de una solución diferente.

"Lo que la mayoría de los texanos, y creo que lo que la mayoría de los estadounidenses quieren, es un enfoque sensato para la seguridad fronteriza, uno que garantice que tengamos suficientes agentes de la Patrulla Fronteriza, que tengamos suficiente tecnología, que tengamos suficientes jueces para tener un proceso ordenado y seguro en nuestra frontera sur", expuso.

Talarico agregó que esa no es la situación actual. "Creo que es lo que la mayoría de los texanos desean, y están frustrados porque no parecen obtenerlo de ninguno de los dos partidos", destacó.

La postura de Talarico sobre el muro fronterizo recibió el apoyo de funcionarios de todos los partidos. El sheriff republicano del condado de Terrell, Thaddeus Cleveland, un agente retirado de la Patrulla Fronteriza, planteó que las barreras tienen sentido en algunas zonas urbanas, pero que la tecnología y el aumento de agentes serían más efectivos en Big Bend. El sheriff demócrata del condado de Val Verde, Joe Frank Martinez, declaró que apoya las barreras estratégicas donde se protege a las comunidades, pero se opone al proyecto regional, en general.

El candidato republicano al Senado de Estados Unidos, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha defendido sistemáticamente una postura intransigente en materia de seguridad fronteriza e inmigración. Con frecuencia ha calificado a quienes cruzan la frontera sin autorización como parte de una invasión.

Como fiscal general, demandó a la administración Biden para defender la Operación Lone Star y la práctica de desplegar kilómetros de alambre de púas a lo largo del Río Grande y tomar el control de Shelby Park en Eagle Pass.

Paxton luchó por implementar el Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas, que permite a la policía local arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera ilegalmente.

TPR se puso en contacto con la campaña de Ken Paxton para obtener su reacción al plan de seguridad fronteriza de Talariocos, y ellos proporcionaron la siguiente declaración:

James Talarico tiene un largo historial de mentiras a los votantes, pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo ve y piensa: 'Ahora sí que hay alguien que va a ser duro con el cártel'. Y tendrían razón, porque nunca lo ha sido. James Talarico es un hipócrita que apoyó las mismas peligrosas políticas de fronteras abiertas de Biden que devastaron nuestras comunidades. Puede que ahora intente mostrarse duro, pero en el fondo, quiere que Estados Unidos y Texas sean un lugar sin ley y que el sueño americano muera", declaró el fiscal general Ken Paxton.

La noche del martes, Paxton organizó un "Mitin en el Valle" en McAllen, donde compartió su plan de seguridad fronteriza.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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