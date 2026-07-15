México inicia acciones legales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE.

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México ha comenzado a presentar denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) o durante operaciones de control, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en una declaración del 14 de julio.

Estas medidas se producen tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada de que México iría más allá de las protestas diplomáticas después del fatal tiroteo de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano asesinado por agentes del ICE en Houston el 7 de julio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores esbozó cuatro acciones que se han convertido en una prioridad.

En primer lugar, México presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República de México. La denuncia se entregará a través de la embajada de México en Washington.

En segundo lugar, México también ha comenzado a presentar denuncias ante las fiscalías estatales correspondientes en los Estados Unidos a través de su red de embajadas y consulados.

En tercer lugar, el gobierno está tomando medidas para emprender acciones civiles contra centros de detención donde han fallecido ciudadanos mexicanos. México ha comenzado a enviar cartas de cese y desistimiento a dichas instalaciones, empezando por el centro de procesamiento de Adelanto, en California, donde han muerto cuatro ciudadanos mexicanos.

La primera carta, firmada por el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, exige que el centro de Adelanto cese de inmediato las acciones u omisiones que, según México, pudieron haber contribuido a los decesos. La Secretaría mencionó fallas, entre ellas la falta de atención médica oportuna y políticas consideradas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios.

Según el comunicado, las cartas de cese y desistimiento constituyen el primer paso formal hacia posibles demandas civiles.

Finalmente, el canciller Roberto Velasco envió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informándole sobre los fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE. México solicitó a la oficina de Türk que recabara información de las autoridades estadounidenses, analizara si los casos cumplían con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emitiera recomendaciones y remitiera el asunto a los procedimientos pertinentes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El ministerio afirmó que estas acciones forman parte de una fase de investigación, un paso necesario antes de que se pueda iniciar cualquier acción judicial.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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