México prepara acciones legales después de que el ICE le disparó y mató a un ciudadano mexicano

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Durante una operación en Houston, Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros el martes en lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) describió como una operación de control selectiva.

En su conferencia de prensa del miércoles por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el tiroteo refleja un patrón generalizado de maltrato a migrantes mexicanos. Añadió que el gobierno mexicano planea emprender acciones legales más allá de las denuncias diplomáticas ya presentadas ante organismos internacionales de derechos humanos. "Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas", declaró Sheinbaum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México está preparando acciones legales en Estados Unidos tras el tiroteo.

Para México, este caso supone un nuevo punto de fricción con la política migratoria del gobierno de Trump. Defensores de los inmigrantes en Texas afirman que el tiroteo ha intensificado los temores sobre las operaciones federales de control migratorio, que cada vez se extienden más a las calles, los lugares de trabajo y los barrios.

México ha protestado reiteradamente contra lo que describe como abusos contra sus ciudadanos, al tiempo que busca preservar la cooperación con Washington en materia de comercio, seguridad y migración.

Según su familia, Salgado Araujo se encontraba en la zona buscando trabajadores para contratar cuando agentes del ICE le dispararon. Grupos de derechos civiles en Houston han exigido una investigación completa e independiente, argumentando que la ciudadanía necesita una explicación transparente de lo que llevó a los agentes federales a usar fuerza letal.

El Departamento de Seguridad Nacional está revisando el tiroteo, mientras que el FBI investiga la presunta agresión a un agente federal.

Hasta el miércoles por la mañana, el alcalde de Houston, John Whitmire, se negó a solicitar una investigación a nivel municipal, argumentando que no puede haber una investigación local mientras una indagatoria federal esté en curso, a pesar de las demandas de grupos como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC son sus siglas en inglés).

Sheinbaum afirmó que las quejas diplomáticas previas del gobierno mexicano no evitaron más decesos. "Responden, pero aun así se produce otra lamentable muerte de un ciudadano mexicano en Estados Unidos", declaró. "Su único delito es no tener papeles", añadió, cuestionando por qué los migrantes detenidos por infracciones migratorias deben ser recluidos en centros de detención o enfrentarse a la violencia.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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