Los defensores afirman que la política de peinados de Judson podría ser discriminatoria para estudiantes afroamericanos

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A finales de junio, la junta directiva del distrito escolar independiente de Judson aprobó un cambio en el código de vestimenta del distrito que, según los defensores de los derechos civiles, podría ser discriminatorio contra estudiantes afroamericanos.

El código de vestimenta de Judson se ha actualizado para indicar: "El cabello debe estar limpio y pulcro" y que "Los peinados o colores de cabello que la administración escolar considere que distraen o perturban el ambiente educativo están prohibidos".

La normativa anterior establecía: “Los peinados de los estudiantes deben estar arreglados de forma apropiada y no deben ser una distracción para el entorno educativo”.

Defensores de Texas Appleseed y de la Intercultural Development Research Association afirmaron que la política es vaga y susceptible a una interpretación subjetiva, lo que podría llevar a los administradores escolares a castigar peinados afro como son las rastas.

“¿Qué entendemos por pulcro y limpio, y quién específicamente dentro del distrito toma esta decisión?”, preguntó Princess Jefferson, becaria de Texas Appleseed. “¿Son otras personas de color, son específicamente otras personas afroamericanas? Porque si la respuesta es no, entonces una vez más estamos colocando, en particular a los estudiantes afroamericanos, en una posición donde las características culturales de nuestro cabello no están representadas ni tomadas en cuenta”.

El distrito escolar independiente de Judson atiende a un mayor número de estudiantes afroamericanos que muchos distritos escolares del condado de Bexar. Según datos estatales, aproximadamente el 21% de los educandos de Judson son afroamericanos. Los registros del censo muestran que alrededor del 8% de la población del condado de Bexar es afroamericana.

Antes de que la junta votara sobre el cambio de política, IDRA envió un correo electrónico a la fideicomisaria Laura Stanford expresando sus inquietudes.

“El requisito de que los peinados de los estudiantes sean ‘pulcros’ y no distraigan es una decisión subjetiva. Nos preocupa que esto exponga a los estudiantes a medidas disciplinarias escolares innecesarias, especialmente a los estudiantes afroamericanos y latinos que tienen cabello rizado, ensortijado o muy rizado”, decía el correo electrónico, según el texto que la analista legal principal de IDRA, Paige Duggins-Clay, compartió posteriormente con Texas Public Radio.

Stanford retiró el código de vestimenta para debatirlo antes de la votación con el fin de plantear las preocupaciones de IDRA.

“Estuve de acuerdo cuando lo leí, pero también he recibido comentarios que indican que podría ser muy subjetivo”, dijo Stanford durante la reunión de la junta directiva el 25 de junio. “Es posible que en un grupo el maestro no considere que un alumno distraiga, y en otro grupo otro profesor diga que sí. ¿Cómo trazamos esa línea? ¿Cómo tomamos esa decisión?”, cuestionó Stanford.

Los administradores del distrito señalaron que agregaron una cláusula que otorga a los directores de los planteles, en lugar de a los maestros individualmente, la autoridad para decidir si los peinados están prohibidos.

“A menudo entiendo que eso puede ser discrecional. Sin embargo, confío en que nuestros administradores serán lo más diligentes posible para garantizar que todo se tenga en cuenta”, advirtió la superintendente adjunta Cecilia Davis. “Sé que pueden existir ciertos prejuicios, y eso forma parte de la capacitación que recibimos, pero en última instancia, si se convierte en una distracción para el entorno de aprendizaje, queremos asegurarnos de que esté limpio, ordenado y en buen estado”.

Stanford leyó en voz alta la propuesta de política alternativa de IDRA: "El cabello debe estar limpio y peinado para no causar riesgos para la seguridad o la salud, distracciones o interrupciones en el entorno educativo", pero no mencionó las preocupaciones de la organización sobre la política propuesta, que expondría a los estudiantes afroamericanos y latinos a una mayor disciplina.

“¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna objeción?”, preguntó Stanford sobre la propuesta de redacción de IDRA.

“Creo que la redacción del código de conducta lo deja bastante claro”, dedujo la consejera Stephanie Jones.

Al pedírsele su opinión, la subdirectora Mary Duhart-Toppen reiteró que sólo el director de la escuela decidiría qué peinados o colores de cabello resultan una distracción.

“En la época actual, se ve un poco de todo en los campus universitarios”, agregó Duhart-Toppen. “Un profesor puede ofenderse porque tienes el pelo anaranjado, pero eso es lo normal en cualquier campus que visites hoy en día”.

"Creo que capacitamos a nuestros directores lo suficientemente bien como para que sepan que no se debe tomar esa medida a menos que perjudique el entorno educativo o represente un riesgo para la seguridad", puntualizó Duhart-Toppen. "Por lo tanto, creo que no es necesario explicarlo con tanto detalle, porque la forma en que está redactado actualmente es bastante clara".

“De acuerdo, prometí que lo presentaría”, advirtió Stanford, y los miembros del consejo votaron 6-0 a favor de aprobar los cambios en el código de vestimenta propuestos por los administradores del distrito.

Jefferson, becario del programa Texas Appleseed, afirmó que es importante que las personas afroamericanas participen en la determinación de qué peinados están permitidos, a fin de tener en cuenta las prácticas culturales y protectoras que hay detrás de los peinados.

“Usamos peinados protectores de diversos tipos porque la fragilidad del cabello es algo muy común, ya sea que optemos por rastas, trenzas o peinados recogidos, todos ellos con diferentes formas y estilos, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra en nuestra comunidad”, especificó Jefferson.

“Observé y vi que de los siete fideicomisarios, ninguno es afroamericano, por lo que ninguno puede hablar sobre lo que significa crecer con cabello de afroamericano, lo que significa cuidar nuestro cabello”, añadió Jefferson, señalando que los peinados afroamericanos tienen un historial de ser objeto de disciplina en las escuelas de Texas, sobre todo en 2024 cuando Darryl George fue puesto en suspensión dentro de la escuela. durante la mayor parte de su penúltimo año de instituto.

Anteriormente, Judson contaba con miembros afroamericanos en su junta directiva, pero actualmente no. La junta despidió a su superintendente afroamericanos, Milton Fields, a principios de este año.

Sin embargo, la subdirectora Duhart-Toppen, quien habló durante la reunión de la junta del 25 de junio, es afroamericana, al igual que el director de servicios estudiantiles de Judson, quien redactó el memorando que describe los cambios en la política del código de vestimenta.

Según los administradores del distrito, serán los directores de las escuelas quienes decidan qué significa que el cabello esté arreglado y no sea una distracción. De los 12 directores de escuelas secundarias y preparatorias de Judson, dos son afroamericanos.

En un comunicado en respuesta a las preocupaciones planteadas por IDRA y Texas Appleseed, los funcionarios de Judson señalaron que el distrito revisa su código de vestimenta cada año "a través de un proceso colaborativo" que incluye comentarios de directores, maestros, padres y estudiantes.

“El distrito también busca la opinión de los estudiantes a través del Consejo Asesor Estudiantil del Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Judson (SSAC son sus siglas en inglés). Compuesto por estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de cada escuela preparatoria, el SSAC trabaja directamente con el superintendente y los administradores del distrito para brindar las perspectivas de los estudiantes sobre asuntos que afectan su experiencia educativa”, aclara el comunicado. “El consejo sirve como una voz representativa para los estudiantes de todo el distrito, brindando retroalimentación sobre temas que impactan el clima escolar, el éxito estudiantil y el acceso equitativo a un entorno de aprendizaje seguro”.

TPR preguntó específicamente a los funcionarios de Judson sobre la preocupación de Jefferson de que los estudiantes afroamericanos pudieran ser objeto de medidas disciplinarias por usar peinados protectores. El comunicado del distrito no abordó esa preocupación.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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