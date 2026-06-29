Monja del sur de Texas liberada tras ser detenida por el ICE

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Una monja del Valle del Río Grande que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos durante el fin de semana ha sido puesta en libertad.

Según informes, la hermana Letty Ugboaja, de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en McAllen, fue detenida por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) cuando se dirigía a la misa dominical. Ugboaja pertenece a la congregación Hijas de María Madre de la Misericordia.

La iglesia hizo pública la detención de la hermana Letty en una publicación en redes sociales el domingo por la tarde.

Los legisladores del sur de Texas, Monica De La Cruz y Henry Cuellar, dijeron en redes sociales que la hermana Letty fue puesta en libertad el domingo por la tarde después de que los legisladores colaboraron con Markwayne Mullin, del Departamento de Seguridad Nacional, para lograr excarcelarla.

El congresista Demócrata Vicente Gonzalez, de McAllen, criticó lo que calificó como las agresivas políticas migratorias de la administración Trump.

“(Estas políticas) han llevado ahora a que se ataque a monjas en su camino a la misa dominical”, dijo en una ubicación en Facebook. "Estos no son ni remotamente los criminales que dijeron que detendrían y deportarían.”

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC son sus siglas en inglés), la organización de derechos civiles latinos más antigua y grande del país, exige que se revelen todos los motivos por los que la hermana Letty fue detenida así como las medidas de seguridad que se implementarán para prevenir incidentes similares.

“Su liberación no borra el hecho de que nunca debió haber sido detenida”, declaró LULAC en un comunicado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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