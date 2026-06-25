El noroeste de Bexar supera la sequía, pero el pronóstico indica un verano más seco de lo habitual

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Según el pronóstico a 90 días del Servicio Meteorológico Nacional, es probable que el verano en San Antonio sea más seco y cálido de lo habitual.

Las previsiones para el verano parecen indicar el fin de las lluvias de la pasada primavera, que supusieron un importante alivio para la sequía en una región que ha sufrido siete años de clima extremadamente seco.

Las abundantes lluvias primaverales han contribuido a aliviar la sequía en la región. Un mapa del Monitor de Sequía de EE. UU. muestra que el extremo noroeste del condado de Bexar, en la frontera con los condados de Comal y Kendall, acaba de superar la sequía. El resto del condado aún sufre algún grado de sequía.

El Servicio Meteorológico Nacional informó el lunes que han caído 22 pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Internacional de San Antonio desde el 1 de enero, lo que representa aproximadamente 7 pulgadas por arriba del promedio del año hasta la fecha.

El acuífero Edwards, una fuente clave de agua para más de 2 millones de personas, alcanzó los 647 pies el lunes. Si bien aún se encuentra 15 pies por debajo de su promedio histórico, representa una gran mejora con respecto al inicio de la primavera.

Los usuarios del sistema de agua de San Antonio siguen bajo las medidas de conservación de agua de la Fase 3. El riego con aspersores automáticos está permitido solo una vez por semana, según la instrucción, y únicamente entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana y entre las 21:00 y la medianoche. El riego manual está permitido en cualquier momento.

El lago Medina, casi seco y situado al oeste de San Antonio, ha subido de nivel debido a las recientes lluvias. Ha aumentado 4 metros desde el mes pasado y, según la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas, el lunes se encontraba a poco más del 8% de su capacidad.

Pero lo que se esperaba que fuera un verano más caluroso y seco de lo normal llegó oficialmente el sábado a San Antonio a las 3:24 de la madrugada, según los meteorólogos.

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA prevé un verano en San Antonio con un poco menos de lluvia y un poco más de calor desde ahora hasta septiembre.

Según los registros modernos del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad, desde 1991 hasta 2020, el mes de junio aquí generalmente registra temperaturas máximas promedio de 92 grados y mínimas de alrededor de 73 grados, con poco más de 3 pulgadas de lluvia.

En julio, las temperaturas máximas suelen rondar los 95 grados y las mínimas los 75. Además, la ciudad suele registrar casi 2.5 pulgadas de lluvia.

Agosto suele ser el mes más caluroso del año, con máximas de alrededor de 96 grados y mínimas de alrededor de 75. También suele ser uno de los meses más secos de la ciudad, con un promedio de poco más de 2 pulgadas de precipitación.

Es probable que las lluvias más intensas provengan del Golfo de México en forma de perturbación tropical, a medida que los frentes fríos intensos se disipen. La tormenta tropical Arthur provocó algunas lluvias en San Antonio la semana pasada.

Para ayudar a los residentes a combatir el calor del verano, la ciudad realiza entregas gratuitas de ventiladores a adultos mayores y personas necesitadas como parte de su Programa Proyecto Cool . Y cuando las temperaturas se disparan peligrosamente por encima de los 100 y se emiten alertas o avisos de calor, la ciudad publicita la ubicación de los centros de climatización en toda la ciudad.

En los últimos años, el ayuntamiento y sus socios han intensificado las iniciativas para plantar más árboles o construir más estructuras que den sombra, y han instalado más kilómetros de calles con "pavimento frío" para reducir el número de islas de calor que se encuentran en la ciudad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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