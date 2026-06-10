'Nosotros no le hacemos esto a su gente': líderes de San Antonio piden a Mamdani que proteja a los aficionados de los Spurs tras ataques en Nueva York

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Los aficionados de los San Antonio Spurs que celebraban la victoria de su equipo en el tercer partido contra los New York Knicks fueron acosados y agredidos tras el encuentro de las Finales de la NBA del lunes por la noche en el Madison Square Garden, lo que provocó la condena de los líderes de San Antonio y advertencias para los aficionados que viajen a Nueva York.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que un aficionado de los Spurs de 39 años fue atacado tras la victoria de los Spurs 115-111, y despojado de su camiseta mientras regresaba a su hotel. Según la policía, un grupo rodeó al hombre en Midtown, lo golpeó y pateó, y le robaron su camiseta negra número 21 de los Spurs. El fanático sufrió cortes y contusiones y fue trasladado a un hospital en condición estable.

Vídeos en redes sociales también circularon mostrando a otros aficionados del Tottenham siendo acosados y agredidos en las horas posteriores al partido.

Matthew Hoen/Matthew Hoen / Reuters Connect Aficionados de los New York Knicks protagonizan una pelea a las afueras del Bryant Park Watch Party en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 8 de junio de 2026. Los enfrentamientos se producen hacia el final del partido de los Knicks. Mucha gente se reúne para ver a los Knicks en el tercer partido de las Finales de la NBA.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD son sus siglas en inglés) afirmó que está investigando los incidentes.

Al ser cuestionado sobre los incidentes del martes, la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, dijo que las rivalidades nunca deben cruzar la línea de la violencia.

"Sólo estamos jugando un partido, y estoy a favor de la pasión, pero por respeto mutuo, esto es inaceptable", aclaró.

El actor y fanático de los Knicks desde hace mucho tiempo, Ben Stiller, también condenó los incidentes y comentó en redes sociales: "Ser fanático de los Knicks no significa faltarle el respeto a los fanáticos de los Spurs de ninguna manera... nos emocionamos durante los partidos, pero debemos mostrar respeto a nuestros semejantes".

Couldn't agree more. We'll win this series on the court (even if the refs refuse to call a flagrant on Wemby), not by targeting, harassing, or attacking Spurs fans.



Knicks in 5. https://t.co/5xRNhd7MrV — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 9, 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió la publicación de Stiller y escribió: "No podría estar más de acuerdo. Ganaremos esta serie en la cancha (incluso si los árbitros se niegan a pitar una falta flagrante a Wemby), no atacando, acosando o hostigando a los fanáticos de los Spurs".

Los Knicks ganan en 5 partidos.

El Senador estatal de Texas, Roland Gutierrez, publicó un video instando a Mamdani a hacer más para proteger a los fanáticos de los Spurs.

"Nosotros no le hacemos esto a su gente", señaló Gutierrez. "Esta gente fue allí para divertirse, igual que su gente viene aquí para divertirse".

Gutierrez añadió que "una cosa es ser aficionado y otra muy distinta ser un delincuente" y calificó de inaceptables las agresiones contra los aficionados de los Spurs.

Dirigiéndose a Mamdani, Gutierrez instó al alcalde a que encauzara a la policía de Nueva York "en la dirección correcta" y a que hiciera más para garantizar que los aficionados de los Spurs pudieran asistir a las Finales de la NBA de forma segura.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, instó a los aficionados de los Spurs en Nueva York a "caminar en grupos, mantenerse alerta y cuidarse unos a otros".

Reports of Spurs fans being harassed and attacked in New York last night are deeply troubling. You traveled to cheer on your team, and you deserve to come home safely.



To our fans in New York, walk in groups, stay aware, and look after one another.



Violence has no place in this… pic.twitter.com/tIHr0UOPdz — Mayor Gina Ortiz Jones (@Mayor_GOJ) June 9, 2026

El cuarto partido está programado para las 7:30 p.m., hora central, hoy miércoles en el Madison Square Garden.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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