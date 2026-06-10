La asociación ganadera de Texas insta a la vigilancia, no al pánico, ante el brote de gusano barrenador

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El líder de la Asociación de Ganaderos de Texas y el Suroeste, la organización más grande y antigua de su tipo, instó a los ganaderos a informar rápidamente los casos sospechosos y a no entrar en pánico, mientras Texas responde a un brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito carnívoro que puede infectar al ganado y a la fauna silvestre.

Stephen Diebel, presidente de la Asociación de Ganaderos de Texas y el Suroeste, con sede en Fort Worth, fue uno de los oradores en una reunión celebrada el lunes en el recién inaugurado Laboratorio de Investigación de Insectos Ganaderos Knipling-Bushland de los EE.UU. en Kerrville, donde los investigadores estudian plagas como la mosca barrenadora del Nuevo Mundo.

"Cuanto antes informemos, encontraremos soluciones", afirmó. "Un componente fundamental de esto es la comunicación con los propietarios de tierras y con nuestras agencias gubernamentales".

Adelantó que los funcionarios estatales y federales cuentan con un plan que ya ha demostrado su eficacia. La mosca barrenadora del Nuevo Mundo fue erradicada en los Estados Unidos en la década de 1960 mediante un programa de moscas estériles. La estrategia actual se basa de manera similar en el monitoreo y la notificación de animales infestados, así como en la liberación de millones de moscas estériles para interrumpir la reproducción de la mosca barrenadora.

Diebel aseguró que informar con urgencia sobre los casos sospechosos es fundamental para que esa estrategia funcione.

El énfasis en la notificación surge después de que el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, sugirió que algunos ganaderos podrían mostrarse reacios a informar sobre las infestaciones debido a las restricciones de cuarentena que siguen a un caso confirmado. Durante la rueda de prensa del martes, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, criticó las declaraciones de Miller, calificándolas de "peligrosas" y recalcó que la notificación de casos sospechosos es fundamental para contener el parásito.

Diebel aseguró que la industria puede seguir funcionando durante el brote.

"El ganado tratado e inspeccionado puede trasladarse", agregó. "Hemos estado hablando de estos protocolos con la Comisión de Sanidad Animal, el Departamento de Parques y Vida Silvestre y todos nuestros colaboradores durante muchos meses. La mosca barrenadora del Nuevo Mundo es altamente tratable y, si se detecta a tiempo, se puede controlar eficazmente".

Fundada en 1877, la Asociación de Ganaderos de Texas y el Suroeste, con sede en Fort Worth, cuenta con 28,000 miembros, principalmente en Texas y Oklahoma. Sus miembros supervisan 4 millones de cabezas de ganado en 76 millones de acres.

El ganado vacuno es el principal producto agropecuario de Texas, y el estado produce el 14% de la carne de vacuno del país.

Diebel habló después de que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, detallar9n la respuesta coordinada estatal y federal ante la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Abbott, quien declaró el brote como una emergencia en los 254 condados, dijo que los ganaderos pueden ayudar a combatir la mosca barrenadora.

"Revisen a sus animales a diario y busquen cualquier herida, incluso pequeñas como picaduras de garrapatas o en el ombligo de los recién nacidos u otras aberturas", explicó. "Traten las heridas de inmediato y trabajen para reducir la población de moscas alrededor de sus instalaciones".

Las autoridades federales han confirmado al menos seis detecciones de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Texas en menos de una semana, lo que ha llevado a los funcionarios estatales y federales a ampliar las labores de vigilancia y respuesta.

Entre los casos detectados se encuentran terneros en los condados de Zavala y La Salle, y una cabra en el condado de Gillespie. Las autoridades también han reportado un caso en un perro en el condado de Lea, Nuevo México, que había estado recientemente en México.

Diebel indicó que los casos sospechosos pueden reportarse a la Comisión de Salud Animal de Texas al 1-800-550-8242. Los casos sospechosos en venados, cerdos salvajes y otros animales silvestres pueden reportarse al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas al 1-512-389-4505.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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