Target retira del mercado toallitas húmedas para bebés por posible contaminación bacteriana.

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Target ha retirado voluntariamente del mercado ciertas toallitas húmedas para bebés de la marca Up & Up tras quejas de los clientes sobre la decoloración del producto y después de que pruebas realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA son sus siglas en inglés) detectaron bacterias potencialmente dañinas en algunas muestras.

La retirada del mercado afecta a las toallitas húmedas para bebés Up & Up sin perfume y a las toallitas húmedas para bebés Up & Up con aroma a pepino fresco, que se venden en las tiendas Target de todo el país y a través de Target.com.

Según la empresa, las pruebas de la FDA detectaron la presencia del complejo Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli, bacterias que pueden causar infecciones graves. Las autoridades sanitarias señalaron que los recién nacidos, los bebés y los niños pequeños —los principales usuarios de las toallitas— son especialmente vulnerables porque su sistema inmunológico aún se está desarrollando.

El aviso de retirada de la FDA indica que, en personas sanas, la exposición puede provocar infecciones cutáneas localizadas, sobre todo si la piel presenta cortes o abrasiones. Sin embargo, en recién nacidos, niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios debilitados, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y causar enfermedades potencialmente mortales como sepsis o neumonía.

Las toallitas fueron fabricadas por un proveedor externo. Target anunció que está retirando los productos del mercado como medida de precaución y recomendó a los clientes que dejen de usar las toallitas afectadas.

Las toallitas húmedas retiradas del mercado fueron fabricadas por un proveedor y vendidas en las sucursales de Target de todo el país y en línea en Target.com.

Target está retirando del mercado los siguientes productos:

Toallitas húmedas para bebé Up & Up sin perfume 20 unidades: UPC 085239265956 72 unidades: UPC 085239265949 216 unidades: UPC 085239265963 Paquete de 800 unidades: UPC 085239266137 Paquete de 1200 unidades: UPC 085239266090

Toallitas húmedas para bebé Up & Up con aroma a pepino fresco 72 unidades: UPC 085239265970 Cantidad: 216 unidades. Código UPC: 085239265994 Paquete de 800 unidades: UPC 085239265987



Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los productos retirados del mercado y devolverlos a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Para más información, pueden comunicarse con Atención al Cliente de Target al 1-800-440-0680, de 7:00 a 22:00 (hora central) todos los días.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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