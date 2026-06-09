Aumentan las detecciones de gusano barrenador en Texas en medio de una respuesta cada vez más amplia.

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Nota del editor: Esta noticia se actualizó a las 3:00 p.m. (hora central) del lunes 8 de junio de 2026 para incluir un número creciente de casos reportados.

Autoridades federales han confirmado tres casos adicionales de gusano barrenador del Nuevo Mundo, dos de ellos en Texas, lo que eleva el total en el estado a cinco detecciones confirmadas en menos de una semana.

Los casos más recientes en Texas involucran a un ternero en el condado de La Salle, a unos 90 millas al suroeste de San Antonio y a aproximadamente 50 millas de la frontera con México, y a una cabra en el condado de Gillespie, en la región montañosa de Texas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Las autoridades federales también informaron sobre un perro infestado que fue examinado por un veterinario en el condado de Andrews. El perro pertenecía a una familia del condado de Lea, Nuevo México, y había estado recientemente en México. Los investigadores no han concluido que las moscas del gusano barrenador se propaguen de manera natural al oeste de Texas, y la infestación podría haber ocurrido antes de que el animal ingresó al país.

Chad Cross, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Tecnológica de Texas, dijo que el caso del condado de Andrews subraya la preocupación por el traslado de animales a través de fronteras y límites estatales.

"No tenemos directrices establecidas para inspeccionar a los animales de compañía principalmente cuando cruzan las fronteras", advirtió Cross a "The Source", de TPR.

Según Cross, los perros han sido identificados como huéspedes en México y otros países donde la mosca barrenadora sigue activa.

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo es un parásito carnívoro que fue erradicado de los Estados Unidos en la década de 1960. Las moscas hembra depositan sus huevos en heridas abiertas o aberturas corporales de animales de sangre caliente. Al eclosionar los huevos, las larvas se introducen en el tejido vivo, causando heridas graves que pueden ser mortales si no se tratan.

Esta plaga amenaza principalmente al ganado vacuno y otros animales de granja, pero también puede infestar a la fauna silvestre, a las mascotas y, en raras ocasiones, a las personas.

Las autoridades afirman que la preocupación no radica únicamente en el número de animales infectados, sino en la posibilidad de que la mosca se establezca en Texas y se propague rápidamente. Texas alberga la mayor industria ganadera del país, y un brote podría causar importantes daños económicos.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA son sus siglas en inglés) y la Comisión de Salud Animal de Texas informaron que 75 personas están trabajando activamente en el terreno de los hechos, con apoyo adicional enfocado en el diagnóstico, la logística, la vigilancia y la divulgación. Las autoridades han establecido zonas de cuarentena alrededor de los casos confirmados y están intensificando las labores de captura y monitoreo.

La agencia también anunció que esta semana comenzarán las operaciones de liberación de moscas estériles desde la Base Aérea Moore en Edinburg. La liberación de millones de moscas estériles se considera la principal herramienta para erradicar las poblaciones de gusano barrenador, ya que impiden su reproducción.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, visitó Kerrville el lunes para una sesión informativa sobre la respuesta del estado ante la plaga de gusano barrenador en el Laboratorio de Investigación de Insectos Ganaderos Knipling-Bushland. Rollins calificó los detecciones como una emergencia, al tiempo que enfatizó que el suministro nacional de alimentos sigue seguro para el consumo humano.

"Esto no afecta al sistema de suministro de alimentos", confirmó Rollins. "No es un virus. No es una enfermedad. Es una plaga, así que obviamente la estamos tratando como tal, pero el sistema de suministro de alimentos permanece intacto y no podría ser más seguro".

Antes de la visita, Rollins anunció que el presidente Donald Trump había nombrado al empresario de San Antonio y miembro del Consejo de Regentes de Texas A&M, John Bellinger, como Asesor Principal del USDA para la Preparación ante la Plaga del Gusano Barrenador del Nuevo Mundo. Bellinger, un ejecutivo con larga trayectoria en la industria ganadera y la seguridad alimentaria, asesorará a la agencia en la ampliación de sus esfuerzos para contener y erradicar esta plaga.

"Se están realizando muchas investigaciones. Esperamos que funcione. Esperamos encontrar una solución, pero lo obvio es que necesitamos más moscas estériles", expuso Bellinger.

A pesar de la intensa respuesta de las autoridades estatales y federales, el conocimiento en la práctica parecía limitado cuando Texas Public Radio la semana pasada visitó La Pryor, la localidad más cercana al rancho del condado de Zavala donde se confirmó uno de los primeros casos de gusano barrenador en Texas. Algunos residentes comentaron haber visto informes sobre el gusano barrenador en redes sociales. Otros afirmaron saber poco sobre este parásito.

Para los ganaderos del sur de Texas, la amenaza es inminente. Christian Biedenharn, ganadero del condado de La Salle, aseguró que los productores están vigilando de cerca sus rebaños y solicitan que se desplieguen recursos adicionales con rapidez.

"Necesitamos esas zonas de cuarentena, y de hecho contamos con una metodología para tratarlas mediante la esterilización de esas moscas", declaró Biedenharn a TPR. "Necesitamos financiación y necesitamos desplegar esas moscas lo más rápido posible. Necesitamos todas estas estrategias ahora mismo".

Actualmente, los Estados Unidos depende de moscas barrenadoras estériles producidas en Panamá y México. Se está construyendo una planta de producción de moscas estériles en el sur de Texas, pero se espera que opere hasta el próximo año.

En San Antonio, los Servicios de Cuidado Animal de la ciudad y el Distrito Metropolitano de Salud remitieron las preguntas sobre la preparación y las medidas de respuesta ante la presencia de la mosca barrenadora a los funcionarios estatales de sanidad animal.

Mientras las agencias estatales y federales lideran la respuesta, la alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, detalló que el brote resalta la importancia de mantener la infraestructura necesaria para monitorear y responder a amenazas emergentes.

"Son casos como este los que nos recuerdan por qué necesitamos tener fe en las instituciones gubernamentales e invertir en la infraestructura que nos permita monitorear los impactos no solo en los animales, sino también en nuestra economía", explicó Ortiz Jones a "The Source", de TPR

El USDA insta a los propietarios de ganado y mascotas a estar atentos a heridas supurantes, larvas, lesiones inusuales o signos de malestar, e informar de inmediato los casos sospechosos a un veterinario o a las autoridades de salud animal.

El contralmirante Michael Schmoyer, administrador asociado del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA, expresó que la notificación de los casos sospechosos es fundamental para contener el parásito.

"Si quieren que esto termine más rápido, que la gente denuncie", señaló Schmoyer. "Pídanle a la gente que denuncie, suplíquenle que denuncie, eso es lo que necesitamos".

Jerry Clayton, Kory Cook, Brian Kirkpatrick y Joey Palacios contribuyeron con esta información.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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