Se prevén días lluviosos para el regreso a casa en San Antonio la tarde del jueves y viernes

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Se prevé que las precipitaciones regresen a San Antonio el miércoles, pero los días más lluviosos serán el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a mediados de semana regresará un flujo del suroeste en las capas altas de la atmósfera, lo que permitirá que varias perturbaciones lleguen al sur de Texas.

Un gran sistema de baja presión se desplazará hacia el noreste de México desde la península de Baja California y cruzará el centro de Texas este fin de semana.

Prácticamente toda el área de San Antonio tendrá lluvia el jueves y el viernes. Lo más probable es que llueva durante la tarde, por lo que el camino a casa podría ser resbaladizo. Las probabilidades de lluvia serán de moderadas a bajas desde el domingo hasta al menos el lunes.

Los meteorólogos indicaron que las precipitaciones acumuladas en la zona para el lunes podrían alcanzar casi las dos pulgadas, pero no parece que todo el fin de semana vaya a ser un "desastre total".

Mientras tanto, si bien las condiciones de sequía persisten en gran parte del sur de Texas y la región de Hill Country, las lluvias de abril y mayo han mejorado esas condiciones.

El Monitor de Sequía de los EE.UU. informa que las condiciones de sequía en Bexar se encuentran ahora en el rango "moderado". Y desde el 1 de enero, han caído más de 38 centímetros de lluvia en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, lo que representa más de 5 centímetros por encima del promedio acumulado del año.

El nivel del agua en el acuífero Edwards se situó el lunes en 642 pies, unos 20 pies por debajo de su promedio histórico, según informó la Autoridad del Acuífero Edwards. Este depósito subterráneo es una fuente clave de agua para más de 2 millones de residentes de la zona.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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