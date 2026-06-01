La corte de inmigración de San Antonio comenzará a realizar audiencias masivas y limitará las comparecencias virtuales a medida que se aceleren los casos de deportación

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La próxima semana se habrá cambios importantes de procedimiento en la corte de inmigración de San Antonio, en un intento de la administración Trump por acelerar los procesos de deportación en todo el país.

Laura Flores Dixit, abogada directora de American Gateways en San Antonio, dijo que los jueces y los administradores judiciales han informado a los abogados que se espera que las nuevas audiencias masivas comiencen el 2 de junio.

“Nos han informado que cada juez podría tener alrededor de 50 personas compareciendo en la sala de la corte al mismo tiempo”, advirtió Flores Dixit.

Flores Dixit afirmó que también se les ha informado a los abogados de inmigración que los extranjeros sin representación legal ahora deberán comparecer en persona ante la corte de inmigración de San Antonio, pese a que varios jueces habían permitido comparecencias virtuales durante el último año.

Según explicó, muchas familias recurrían a las audiencias virtuales debido a los temores relacionados con las actividades de control migratorio cerca de los juzgados.

Flores Dixit explicó que a los defensores les preocupa que los cambios generen confusión entre los inmigrantes que ya tienen dificultades navegar el sistema judicial.

“La principal preocupación es que la gente no reciba la notificación debido a errores administrativos de la corte o simplemente por confusión con el sistema de presentación electrónica”, expuso Flores Dixit.

Los defensores advierten que los inmigrantes que no comparecen a las audiencias pueden enfrentar órdenes de deportación emitidas en su ausencia, lo que los hace más vulnerables a la deportación si posteriormente son detenidos.

“Durante casi un año, se registró un aumento drástico en las órdenes de comparecencia en ausencia, pero la gente simplemente no se presentaba”, señaló Flores Dixit. “La gente todavía tiene miedo de ir a corte en San Antonio”.

Flores Dixit expresó que los defensores están especialmente preocupados por la combinación de grandes audiencias presenciales y la posibilidad de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reanuden las actividades de control cerca del juzgado.

“Si el ICE vuelve a comparecer en la corte sería como acorralar a personas con el único propósito de detenerlas”, adelantó.

Los cambios se producen a medida que la administración Trump intensifica los esfuerzos para reducir la acumulación de casos en las cortes de inmigración del país y acelerar las deportaciones. Las cortes de inmigración de todo el país dependen cada vez más de audiencias de grupos numerosos a medida que funcionarios federales agilizan los trámites judiciales.

Los defensores de la inmigración han expresado su preocupación por la vulneración del debido proceso debido a la agilización de los procedimientos, mientras que la administración ha argumentado que los cambios tienen como objetivo mejorar la eficiencia de los tribunales y reducir la acumulación de casos de inmigración pendientes.

Flores Dixit agregó que los abogados y los grupos de defensa están animando a los inmigrantes a que sigan de cerca las notificaciones judiciales y se mantengan en contacto con abogados u organizaciones de asistencia jurídica ante los próximos cambios.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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