El condado de Bexar rinde homenaje a los agentes del orden público que fallecieron en el cumplimiento de su deber

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Esta semana, los comisionados del condado de Bexar rindieron homenaje mediante una proclamación a los funcionarios del condado que han fallecido en el cumplimiento de su deber.

La proclamación se realizó en el marco de la Semana Nacional de la Policía y el Día en Memoria de los Agentes del Orden Público que se celebran este mes.

La lista conmemorativa incluye a dos alguaciles, junto con varios ayudantes y algunos perros policía.

La labor de las fuerzas del orden del condado se remonta a 1731, cuando los españoles nombraron a un sheriff para mantener la ley y el orden en el territorio.

Durante los años en que Texas fue la República, Bexar abarcaba un área que se extendía hasta Wyoming y viceversa, la cual debía ser patrullada para detectar forajidos.

En la actualidad, más de 1,500 agentes del sheriff vigilan más de 2 millones de residentes en un área de 1,200 millas cuadradas.

El sheriff del condado de Bexar, Javizer Salazar, agradeció a los comisionados su proclamación en memoria de los caídos.

"Veintidós agentes, tanto humanos como caninos, han fallecido en el cumplimiento de su deber... por este condado", les recordó.

Muchos murieron por heridas de bala o accidentes de tránsito, y la COVID-19 se cobró la vida de algunos, incluido el último en fallecer en servicio: el agente Ronald Butler en 2021.

En el siglo XIX, el condado perdió dos alguaciles, según la página en memoria del oficial caído.

El sheriff Edward Stevens murió en 1895 a causa de complicaciones derivadas de una herida de bala infligida por ladrones de caballos.

Según informó el sitio web, el sheriff Joseph Hood murió tras ser apuñalado con una flecha mientras forcejeaba con un miembro de la tribu comanche en la "Pelea de la Casa del Consejo". El altercado se originó por la liberación de rehenes que la tribu mantenía en su poder.

Los perros que perdieron la vida en servicio fueron Chucky, Vegas, Duke y Hades.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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