San Antonio y la región de Hill Country tendrán varios días de lluvia y posibles condiciones climáticas severas

Lee esta historia en inglés.

Se espera que un frente frío avance hacia la región de Hill Country y el sur de Texas el martes y luego se estacione sobre la zona, lo que provocará lluvias durante toda la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente frío, combinado con un flujo del suroeste y la abundante humedad existente, creará una probabilidad moderada a fuerte de chubascos durante el fin de semana y posiblemente hasta principios de la próxima semana.

Es posible que la lluvia comience a caer en zonas aisladas de San Antonio el martes por la tarde y se extienda a toda la ciudad el miércoles. Se prevé que lloverá en la mayor parte de la ciudad el jueves.

Los desplazamientos matutinos y vespertinos podrían convertirse en un caos lluvioso esta semana, pero el trayecto de vuelta a casa por la tarde será más complicado por las precipitaciónes debido al calor diurno.

Los meteorólogos indicaron que el escenario más probable esta semana es la formación de supercélulas aisladas en el centro de Texas, que luego se fusionarían en una larga línea de tormentas eléctricas que se desplazarían hacia el sureste, en dirección a San Antonio. Mientras tanto, algunas tormentas podrían acercarse a la ciudad desde el norte de México.

El área de San Antonio podría recibir hasta cinco centímetros de lluvia tan sólo el martes.

Es más probable que se produzcan tormentas severas al norte de la línea que va desde Carrizo Springs hasta Pleasanton y La Grange, incluyendo San Antonio. No se descarta la posibilidad de granizo dañino ni vientos fuertes.

Según el Monitor de Sequía de los EE.UU., un abril y mayo lluviosos han mejorado la situación de sequía en la región. La mitad norte del condado de Bexar se considera ahora en condiciones de sequía moderada, mientras que la mitad sur permanece en condiciones de sequía severa a extrema.

Las peores condiciones de sequía en la región se registran a lo largo del límite entre los condados de Bexar y Medina y en la mitad sur del condado de Medina.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.