Centro San Antonio lanza una aplicación de informes en tiempo real para mejorar la experiencia en el centro de la ciudad

Lee esta historia en inglés.

Centro San Antonio presentará una nueva herramienta para mejorar la seguridad y enriquecer la experiencia en el centro de la ciudad, a medida que la zona continúa experimentando un aumento en la densidad residencial y en la afluencia de visitantes.

La organización sin fines de lucro, cuyos embajadores ayudan a mantener el centro de la ciudad limpio y vibrante, se asociará con ELERTS Corp. para poner a prueba la plataforma denominada "See Say". Esta aplicación de informes en tiempo real permitirá a los residentes y visitantes del centro reportar rápidamente problemas que no sean de emergencia directamente a la sede de Centro Ambassador.

Los usuarios pueden proporcionar detalles como la ubicación, la hora, fotos y una descripción del incidente para reportar cualquier problema. Esto puede incluir grafiti, basura, problemas de mantenimiento y observaciones de seguridad. Un equipo de despacho o de respuesta a situaciones de crisis de Centro se desplegará entonces para evaluar rápidamente el problema.

“Esta plataforma crea una línea directa de comunicación entre la comunidad y los equipos que trabajan activamente en el centro de la ciudad todos los días”, dijo Trish DeBerry, presidenta y directora ejecutiva de Centro San Antonio, en un comunicado de prensa. “Brinda a las personas la confianza de que sus inquietudes pueden reportarse fácilmente y resolverse rápidamente”.

La plataforma See Say se utiliza actualmente en los principales aeropuertos y agencias de transporte público de todo el país. La decisión de implementarla surge de modelos exitosos en varios distritos de mejora pública de los EE.UU., incluido el centro de Dallas.

Actualmente, el programa se está probando con un grupo piloto que incluye a propietarios de inmuebles en el centro de la ciudad, líderes del Departamento de Policía de San Antonio, personal municipal y agencias de servicios para personas sin hogar.

Centro informa que los primeros resultados del período inicial de pruebas de dos meses han mostrado resultados positivos.

Se está llevando a cabo una fase piloto adicional. Se prevé un lanzamiento público más amplio para finales de este otoño.

En un comunicado de prensa, los responsables de Centro afirmaron que el programa piloto no sólo mejorará los tiempos de respuesta operativa, también ayudará a establecer un enfoque centralizado y coordinado para la gestión del centro de la ciudad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.