Dos niños y su madrastra, detenidos por el ICE en una parada de autobús escolar, fueron puestos en libertad tras una orden judicial

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Nota del editor: Esta noticia se actualizó a las 2:00 p.m. del 14 de mayo de 2026.

Un juez federal ordenó la liberación de dos niños de primaria y su madrastra, quienes fueron detenidos el mes pasado por agentes federales de inmigración en una parada de autobús escolar en Alamo Heights.

Victor Labrador, de once años, Montserrat Labrador, de ocho años, y su madrastra, Maria Betania Castillo, se encontraban detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, a unos 110 kilómetros al suroeste de San Antonio.

Fueron detenidos mientras se dirigían a una parada de autobús el 27 de abril.

El juez federal ordenó que la familia fuera puesta en libertad antes de las 9:30 de la mañana del jueves, según declaró la abogada Kate Lincoln-Goldfinch por medio de un video . Esto se produce después de que abogados del bufete Lincoln-Goldfinch solicitaron su liberación en una audiencia de hábeas corpus el miércoles.

El congresista Demócrata de San Antonio, Joaquin Castro, habló en una conferencia de prensa desde Washington poco después de la liberación de la familia y dijo que espera que no haya apelación a la decisión del juez.

“En la mayoría de los casos en los que el juez ha concedido la petición de hábeas corpus, no ha habido apelación en muchos de ellos, y no creo que el gobierno tenga muchos argumentos sólidos”, dijo Castro.

Castro dijo en una publicación en una red social que la familia está de camino a su casa en San Antonio.

Los niños asisten a la escuela primaria Cambridge en el distrito escolar independiente de Alamo Heights. Castro escribió que muchos de los compañeros de quinto grado de Victor le escribieron cartas de apoyo tras su detención.

El Departamento de Seguridad Nacional alega que la familia fue detenida tras ingresar ilegalmente en los Estados Unidos en 2021.

La familia venezolana tenía programada una audiencia ante el tribunal de asilo para 2027.

“Estaban haciendo todo correctamente. Esto fue una completa y absoluta sorpresa para ellos”, expuso el abogado Lincoln-Goldfinch durante una conferencia de prensa a principios de este mes en la que pidió la liberación de los tres detenidos.

Los defensores y los legisladores han continuado manifestando preocupación por supuestas condiciones inseguras y atención médica inadecuada en el centro de Dilley.

Datos de la corte federals analizados recientemente por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC son sus siglas en inglés) revelan que las demandas relacionadas con la inmigración alcanzaron niveles récord en 2026.

El TRAC constató un marcado aumento en las demandas de hábeas corpus, que impugnan la legalidad del encarcelamiento. Este incremento se debe en gran medida al rápido aumento de las acciones del gobierno de Trump para arrestar, detener y deportar rápidamente a inmigrantes.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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