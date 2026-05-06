La Filarmónica de San Antonio anuncia conciertos de 'Amor Fati' mientras enfrenta los desafíos actuales

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La Filarmónica de San Antonio anunció un concierto de dos noches a finales de mes, haciendo hincapié en el tema de la resiliencia mientras sigue afrontando desafíos financieros y legales.

El programa, "Amor Fati," toma su nombre de una frase en latín que significa "amor al destino". Refleja la aceptación de las dificultades y la alegría de la vida.

En los últimos años, la Filarmónica ha hecho frente a ambas situaciones.

Las funciones están programadas para el viernes 29 y el sábado 30 de mayo en el Auditorio McAllister del San Antonio College.

El propio recinto refleja algunas de las dificultades que atraviesa la organización. La Filarmónica no se presenta en el Scottish Rite Temple en el centro de la ciudad después de que la compra prevista del inmueble fracasó el año pasado debido a disputas con los propietarios del edificio.

Los cambios en la dirección han aumentado la incertidumbre. La contratación del director musical Jeffrey Kahane en 2024 se consideró un paso hacia la estabilidad, pero anunció su marcha en febrero.

Los retos actuales de la Filarmónica se remontan al colapso de la Sinfónica de San Antonio, que cesó sus operaciones en junio de 2022 tras el fracaso de las negociaciones entre la gerencia y el sindicato de músicos. Muchos de esos músicos formaron posteriormente la Filarmónica.

La orquesta sinfónica había sido un pilar fundamental de la vida cultural de la ciudad desde 1939, cuando se estableció como una orquesta profesional de tiempo completo bajo la dirección de Max Reiter, quien huyó del fascismo en Europa y dirigió la agrupación durante más de una década.

Los próximos conciertos representan el último esfuerzo de la Filarmónica por estabilizarse y seguir ofreciendo conciertos en la comunidad durante un período turbulento.

Los boletos para las funciones de "Amor Fati" ya están disponibles aquí.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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