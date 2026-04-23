Líderes religiosos de todo el país realizan una vigilia de oración en la oficina de campo del ICE en San Antonio

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La manifestación pacífica que tuvo lugar el miércoles por la mañana frente a las oficinas de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de San Antonio, ubicadas en 3523 Crosspoint en el lado norte de San Antonio, comenzó con cánticos de resistencia.

Pastores, clérigos, miembros de la comunidad e intérpretes de Nueva York, Massachusetts, Minnesota, Ohio, Kansas, California y otros estados se unieron en solidaridad contra las deportaciones masivas.

La pastora Dianne Garcia, de la parroquia Roca de Refugio en San Antonio, fue la principal organizadora de la vigilia. Antes de dirigir la oración del numeroso grupo de participantes, ofreció un mensaje de esperanza.

Kory Cook / TPR Pastora Dianne Garcia

"Gracias por traer el poder de sus voces y su amor a este lugar que, en mi corazón, genera tanto miedo, ansiedad, estrés y sufrimiento", proclamó Garcia. "Así es como sanamos al mundo: entrando con nuestro amor a los lugares de sufrimiento".

Garcia encabezó recientemente una caminata de cuatro días y 145 kilómetros hasta Dilley para exigir el fin de la detención de familias y menores. Ella fue una de más de 100 personas que llegaron al centro de control del ICE para orar, cantar y participar en un ritual de llamada y respuesta.

Una de las personas que encabezaba los cánticos del grupo era Luaia, de Free Families, una iniciativa conjunta impulsada por la Coalición Nacional para Acabar con la Detención de Familias y Niños. Free Families conecta y coordina acciones en todo el país relacionadas con la separación y deportación de familias.

La hermana Denise LaRock, de la Coalición Interreligiosa de Bienvenida, estuvo presente para participar y dijo que le preocupan los derechos legales de las personas bajo supervisión migratoria.

“La gente intenta hacer lo correcto. Vienen a sus citas de seguimiento. Van a los tribunales”, explicó LaRock. “Y, al parecer, los detienen al azar. Eso no respeta el debido proceso”.

LaRock es una de los pocos líderes religiosos que ha obtenido autorización en el centro de Dilley para reunirse y orar con las familias y los niños detenidos.

La trabajadora social Ute Hall, de la organización Compassion Conquers Cruelty, participa semanalmente como voluntaria supervisando actividades y brindando ayuda a los inmigrantes en la oficina de campo.

"Estas instalaciones llevan abiertas muchos años. No se convirtieron en un problema hasta el año pasado con la administración Trump. Hay personas detenidas. Muchas salen con tobilleras electrónicas", expuso Hall. "Tenemos muchos niños aquí. Solemos traerles cosas para que se entretengan".

Kory Cook / TPR A wide shot of attendees at the prayerful vigil to end mass deportations

El miércoles, Hall y otros voluntarios se sorprendieron, pero se alegraron, al ver a más de 100 líderes religiosos y clérigos de todo el país utilizando su fe para difundir un mensaje de esperanza y amor en la lucha contra las deportaciones masivas en Texas y los Estados Unidos. Otras organizaciones presentes en la vigilia incluyen el Centro Kairos para las Religiones, los Derechos y la Justicia Social, The Peace Poets y Singing Resistance.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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