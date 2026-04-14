Los dos primeros días de la Fiesta de los Reyes serán gratuitos antes de que entre en vigor la entrada de 5 dólares

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Los dos primeros días de la Fiesta de los Reyes en Market Square seguirán siendo gratuitos antes de que entre en vigor una nueva cuota de cinco dólares más adelante en el evento.

El Ayuntamiento de San Antonio aprobó la cuota la semana pasada con una votación de 7 a 4, pero no podrá implementarse hasta dentro de 10 días. Este retraso significa que la entrada será gratuita el 17 y 18 de abril, días de la inauguración de la Fiesta de los Reyes.

Posteriormente, se aplicará una tarifa de cinco dólares a los visitantes mayores de 13 años durante las horas pico. Estas horas incluyen después de la 1 p.m. los fines de semana y el viernes de la Batalla de las Flores, y después de las 6 p.m. entre semana.

La Fiesta de los Reyes es uno de los eventos más importantes durante la Fiesta de San Antonio, y atrae a más de 250,000 visitantes en sus 10 días de duración en Market Square.

El ayuntamiento aprobó el cambio como parte de un acuerdo actualizado con la Rey Feo Consejo Educational Foundation, organizadora del evento. Los organizadores afirman que la cuota ayudará a cubrir el aumento de los costos de seguridad tras dos tiroteos ocurridos en el Market Square durante la Fiesta en 2023 y 2024.

Según el acuerdo, se prevé que la tarifa genere alrededor de 400,000 dólares. Los primeros 250,000 dólares se destinarían a gastos de seguridad, y el resto de los ingresos se repartiría entre el ayuntamiento y el Consejo.

La decisión ha generado críticas por parte de algunos vendedores y comerciantes de Market Square, quienes argumentan que la tarifa podría disuadir a los visitantes y reducir las ventas. Algunos también expresaron su preocupación por cobrar la entrada a lo que durante mucho tiempo ha sido un espacio público gratuito.

Los partidarios aseguran que los cambios son necesarios para mantener la seguridad a medida que las multitudes siguen aumentando.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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